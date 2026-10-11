Serie A, ecco il primo 0-0 della stagione: lo producono Como e Roma, migliori difese in Italia

Fabregas e Gasperini autori del primo pareggio senza reti del campionato, eppure non è stata una partita deludente. Ma nei prossimi mesi è fisiologico che a trionfare sarà la prudenza…

Ci sono volute 54 partite e poi il primo “zero a zero” della stagione ha fatto capolino in Serie A. Lo hanno partorito Como e Roma al termine di una gara che non è stata noiosa e nemmeno banale, nella quale entrambe le squadre hanno cercato di superarsi e che nella ripresa, dopo l’espulsione di Malen che ha lasciato i giallorossi in inferiorità numerica, è diventato quasi un monologo comasco.

Sintesi del pomeriggio del Senigaglia: Gasperini ha un gruppo estremamente solido, difficile immaginare cali repentini nel corso dell’annata anche se nei primi due test scudetto contro Inter e Como non è riuscito ad andare oltre il pareggio. Fabregas, invece, prosegue nel percorso di costruzione di un progetto che da qui in poi dovrà accelerare nella raccolta dei punti. Le altre davanti volano, andare piano è un lusso che nessuno si può permettere.

Lo 0-0 tra Como e Roma, però, non deve sorprendere. Si confrontavano le due realtà che negli ultimi due campionati hanno chiuso con le migliori difese. Dunque, alzi la mano chi poteva immaginarsi qualcosa di diverso pur avendo avuto lariani e romani occasioni sparse qua e là, compreso un palo colpito da Pellegrini a Butez battuto.

Il pareggio senza reti, insomma, può anche essere episodico e non figlio della voglia di non rischiare di Fabregas e Gasperini. Buon segnale per la Serie A anche se con l’avanzare dell’autunno e con l’arrivo dell’inverno, quando i punti cominceranno a pesare molto più di adesso, sarà fisiologico vedere squadre sempre meno disposte a rischiare per attaccare.