Scudetto e qualificazione Champions League: le previsioni (a sorpresa) dell’algoritmo

Mancano ancora 33 giornate (e 99 punti) alla fine del campionato, ma l’Opta Predictor ha provato a tracciare la classifica finale. Regalando non poche sorprese. Ecco le previsioni…

Una gigantesca palla di vetro per provare a scrivere in anticipo il futuro del campionato di Serie A. Chi vincerà lo scudetto a maggio? Chi staccherà il pass per la ricca Champions League e chi si dovrà accontentare delle altre coppe organizzate dalla Uefa? E chi si salverà evitando l’incubo della retrocessione? Lavoro certosino e rischioso che Opta ha affidato al suo Predictor che da anni monitora, giornata per giornata, l’andamento dei tornei chiedendo ai suoi algoritmi di prevedere come andrà a finire. Tutto in percentuali, dall’obiettivo più nobile a quello legato alla pura sopravvivenza.

Trascorse le prime cinque giornate del campionato, ecco come L’Opta Predictor ha costruito la sua ipotetica classifica finale, non senza sorprese. Perché è noto dall’inizio che non tutte le squadre potranno raggiungere il traguardo che si sono prefissato, ma per l’algoritmo è clamoroso chi sarà obbligato a rimanere ancora fuori dalla Champions League, spartiacque tra gli incassi ricchi dell’Europa che conta e un’altra estate di lacrime e sangue per far tornare i conti nel bilancio.

Partendo dallo scudetto, la previsione punta dritta alla conferma dell’Inter che già ha vinto a maggio scorso. I nerazzurri sono accreditati di un 45,08% di chance di ricucirsi il tricolore sulla maglia, seppure dovendo piegare la concorrenza di due avversarie che daranno del filo da torcere fino alla fine come Roma e Como. Sarà un duello che si risolverà, secondo le previsioni, nella manciata complessiva di una decina di punti.

In Champions League, sempre secondo l’Opta Predictor, sbarcherà senza problemi la Roma di Gasperini (73,79% di possibilità, quasi la certezza) e il Como di Fabregas che è accreditato di un 54,28% di chance di ripetere il miracolo dell’anno scorso scalando la classifica di una posizione. Quarto e ultimo slot assegnato alla Juventus (49,73%): Spalletti beffa Amorim (38,67%) che tiene dentro anche Lazio e Napoli.

Si scende, così, all’Europa League tenendo conto solo del format base che porta alla competizione appena inferiore di status rispetto alla Champions League la 5° classificata del campionato e la vincente della Coppa Italia. Ipotizzando vada così, ma di solito la sovrapposizione fa scalare di un posto il pass per l’Europa League, dentro c’è il Milan accreditato di un 12,20% che è di poco superiore al 12,19% della Lazio di Gattuso il cui punto di caduta potrebbe essere la Conference League meno che qualcuno del piano sopra non conquisti la Coppa Italia da cui i biancocelesti sono stati eliminati precocemente.

La Lazio occupa nella previsione base il posto in Conference League. Ma se il vincitore della Coppa Italia fosse piazzato nelle prime sei posizioni, allora diventerebbe utile la casella numero sette che nelle previsioni dell’algoritmo è affidata al Napoli (12,04% qualificazione alla Conference da questo punto di partenza). I partenopei pagano la pessima partenza che ha certamente condizionato le proiezioni dell’algoritmo, ma sorprende vedere come da avversari principali dell’Inter siano precipitati a un misero 2,65% di chance di conquistare il titolo.

Fuori da tutto Atalanta (8° posto), Fiorentina (12°) e Bologna (13°) per restare alle squadre che negli ultimi anni si sono affacciate con una discreta continuità nelle coppe europee. Da segnalare la pregevole 9° posizione assegnata a fine stagione al Cagliari, una delle sorprese del campionato insieme al Frosinone che, secondo l’algoritmo predittivo, non avrà problemi a salvarsi chiudendo a centro classifica (11°).

Nelle zone rosse, invece, Opta Predictor consegna un verdetto quasi certo e due condanne con margine di… salvezza. Il verdetto è la retrocessione da ultima in classifica del Venezia (73,49% di possibilità di tornare in Serie B), mentre Genoa (42,87%) e soprattutto Parma (37,63%) sono collocate tra le retrocesse con davanti otto mesi per cercare di ribaltare il proprio destino. Come sempre, infatti, la volata salvezza sarà serrata fino all’ultimo minuto e secondo l’algoritmo la differenza tra chi si salva (Monza 36,11%) e chi scende di categoria è sottile.