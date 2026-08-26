Le ragazze dell’Italvolley irresistibili: Francia ribaltata, azzurre agli ottavi

Cinque su cinque, anche se l’ultima non è stata facile come le altre. Ma le azzurre dell’Italvolley proseguono il loro cammino agli Europei in Svezia e con la vittoria per 3-1 sulla Francia chiudono il girone al primo posto a punteggio pieno, proprio ai danni delle francesi, le prime a strappare un set alle ragazze di Velasco. La qualificazione agli ottavi era già stata messa in cassaforte, adesso nella prima partita a eliminazione diretta incontreremo una tra Grecia, Bulgaria e Ucraina.

La partita

Il primo set fila via sull’equilibrio fino al 18-17 quando si infortuna la schiacciatrice francese Bah. La Francia ha un black out e le azzurre piazzano un parziale di 7-2 chiudendo il set. Ratahiry da alla Francia la forza per risalire nel secondo set nel quale le transalpine scappano via e consolidano il vantaggio grazie all’esuberanza fisica dell’opposta Depie (8 punti nel secondo set). Nel terzo set Depie è ancora dominante e mette in difficoltà il muro azzurro, ma sotto 14-11 l’Italia reagisce e dopo un punto contestato e assegnato al video alla squadra di Velasco piazza un parziale di 5-0 e chiude il set a proprio favore. Ancora sotto 16-13 le azzurre dopo un time out di Velasco infilano un clamoroso 6-0 e orientano il set e la partita a proprio favore.

L’analisi di Velasco

A fine partita Julio Velasco ha commentato così la vittoria sulla Francia: “Da sempre predico una cosa: bisogna saper giocare male. Quando le cose non riescono benissimo, bisogna saper giocare lo stesso e trovare delle risposte”. Poi sulla difficoltà della partita: “Non possiamo pretendere di prendere sempre il largo, sarebbe un peccato di presunzione. Essere umili vuol dire aspettarsi che qualunque avversario possa metterci in difficoltà”