mercoledì 26 agosto 2026

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Le ragazze dell’Italvolley irresistibili: Francia ribaltata, azzurre agli ottavi

Le ragazze dell’Italvolley irresistibili: Francia ribaltata, azzurre agli ottavi
Mimmo Cugini
Mimmo Cugini
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Agli Europei in Svezia quinta vittoria consecutiva per il team di Velasco che perde il primo set del torneo ma nei momenti decisivi non sbaglia. Ora ci tocca una tra Grecia, Bulgaria e Ucraina

Cinque su cinque, anche se l’ultima non è stata facile come le altre. Ma le azzurre dell’Italvolley proseguono il loro cammino agli Europei in Svezia e con la vittoria per 3-1 sulla Francia chiudono il girone al primo posto a punteggio pieno, proprio ai danni delle francesi, le prime a strappare un set alle ragazze di Velasco. La qualificazione agli ottavi era già stata messa in cassaforte, adesso nella prima partita a eliminazione diretta incontreremo una tra Grecia, Bulgaria e Ucraina.

La partita

Il primo set fila via sull’equilibrio fino al 18-17 quando si infortuna la schiacciatrice francese Bah. La Francia ha un black out e le azzurre piazzano un parziale di 7-2 chiudendo il set. Ratahiry da alla Francia la forza per risalire nel secondo set nel quale le transalpine scappano via e consolidano il vantaggio grazie all’esuberanza fisica dell’opposta Depie (8 punti nel secondo set). Nel terzo set Depie è ancora dominante e mette in difficoltà il muro azzurro, ma sotto 14-11 l’Italia reagisce e dopo un punto contestato e assegnato al video alla squadra di Velasco piazza un parziale di 5-0 e chiude il set a proprio favore. Ancora sotto 16-13 le azzurre dopo un time out di Velasco infilano un clamoroso 6-0 e orientano il set e la partita a proprio favore.

L’analisi di Velasco

A fine partita Julio Velasco ha commentato così la vittoria sulla Francia: “Da sempre predico una cosa: bisogna saper giocare male. Quando le cose non riescono benissimo, bisogna saper giocare lo stesso e trovare delle risposte”. Poi sulla difficoltà della partita: “Non possiamo pretendere di prendere sempre il largo, sarebbe un peccato di presunzione. Essere umili vuol dire aspettarsi che qualunque avversario possa metterci in difficoltà”

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