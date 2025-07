Musiala, infortunio choc dopo uno scontro con Donnarumma

Bruttissimo infortunio per Musiala, attaccante del Bayern Monaco. E’ successo negli ultimi istanti del primo tempo del quarto di finale del Mondiale per Club contro il Psg: Musiala è entrato in contatto con Donnarumma, in uscita per recuperare il pallone, ed è rimasto a terra. Le immagini del replay hanno mostrato una torsione innaturale di caviglia e perone. Il portiere del Psg e della nazionale italiana, Donnarumma, si è reso immediatamente conto di quanto accaduto ed è parso seriamente preoccupato per le conseguenze dello scontro. Musiala ha abbandonato il terreno di gioco in barella.