Calcio femminile, boom di ascolti: per Norvegia-Italia il 16,2% di share

Entusiasmo per Girelli e compagne seguite da 2.371.000 spettatori e che dopo 28 anni sono in semifinale all’Europeo

Chi l’ha detto che agli italiani il calcio femminile non piace? Basta trasmetterlo in tv (meglio se non è a pagamento) e magari vincere una partita all’ultimo minuto con il gol della capitana e veterana Cristiana Girelli che mercoledì sera ha fatto sobbalzare sul divano i quasi due milioni e mezzo di italiani che su Rai! stavano seguendo la partita Italia-Norvegia, quarti di finale degli Europei di calcio femminile. In queste occasioni, si sa, che l’orgoglio nazionalista emerge sempre, in noi italiani un po’ di più come dimostrano i dati ancora più incredibili di domenica scorsa in occasione della vittoria di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon, molto vicini a quelli della nazionale maggiore maschile di calcio.

Cambio di cultura

Siamo un popolo di calciofili, si sa, ma le partite delle ragazze fino a questo momento non avevano mai creato tanto entusiasmo. Adesso intorno alla squadra guidata da Andrea Soncin però tira un’aria nuova e i risultati si vedono sia in campo (dopo 28 anni abbiamo raggiunto la semifinale di un Europeo) sia nel seguito popolare visto che la prima rete della Rai ha totalizzato uno share del 16,2% vincendo nettamente la sfida con le altre reti con un dato complessivo di 2 milioni e 371mila spettatori. L’adrenalina di un gol a pochi minuti dalla fine della partita quando già si stava preparando ai supplementari non sarà svanita quando, martedì prossime, le ragazze di Soncin torneranno in campo per la semifinale. Ed è facile prevedere un altro dato di ascolti notevole.

Ma ridateci l’azzurro

Unica nota stonata, il colore delle nostre maglie. Nessuna sorpresa perchè lo sponsor tecnico aveva annunciato da tempo che la seconda maglia della Nazionale femminile non sarebbe stata bianca come al solito ma di un verde tenue. Bel colore, per carità. Ma a noi queste ragazze piace chiamarle azzurre e poi la Norvegia aveva le maglie rosse e quindi in campo non ci sarebbero stato problemi. Magari martedì prossimo fate indossare a Girelli e compagne una bella maglia azzurra, piacerà di più a tutti. Un po’ scaramanticamente Cristiana Girelli che con quella maglia aveva segnato anche al Belgio sottolinea: “La maglia verde ci porta fortuna”. Anche se lei in carriera ha indossato maglie di tutti i colori ed è arrivata a segnare 399 gol.