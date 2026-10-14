La magia delle figurine: ecco l’album “Calciatori” Panini del 2026

In anticipo rispetto al passato esce la nuova collezione dedicata ai calciatori della Serie A (e non solo). Un mercato che tiene nonostante il cambiamento dei tempi e delle abitudini.

In anticipo rispetto al passato, con nemmeno un terzo di stagione consumato e con qualche novità, ecco l’album “Calciatori 2026/2027”, edizione numero 66 di una delle passioni degli italiani legate al calcio. Ragazzi, adulti, collezionisti e nostalgici: sono milioni le persone che ruotano attorno alla raccolta delle immagini dei giocatori della Serie A e non solo, una tradizione che si rinnova dall’ormai lontanissimo 1961 e che continua a mantenere una fetta di mercato ampia e dinamica.

L’album di questa stagione, uscita prevista il 20 ottobre, è composto da 589 figurine dedicate alla Serie A, Serie B (che avrà anche una sua collezione dedicata) e Serie Cvoltre alle ormai classiche figurine “Calciatori Upgrade” e “Calciatori

Celebration”. L’obiettivo è attraversare le generazioni, facendo scattare in quelle più anziane quel pizzico di nostalgia che tiene ancorati alla tradizione; nasce così la sezione «Time Capsule» interamente dedicata alle leggende del calcio italiano

con le immagini iconiche di campioni che hanno reso straordinario il campionato italiano da Maradona a Baresi, da Ronaldo a Pirlo.

L’occhio, però, va anche verso il futuro con «New Wave», sezione dedicata ai giovani talenti che stanno crescendo nei settori giovanili e che sono pronti a prendersi la scena sulla ribalta più importante: debuttanti da scoprire, oggi comparse e domani chissà con l’augurio che la loro presenza nella collezione sia solo la prima di una lunga serie.

“L’album di figurine rappresenta da decenni una parte integrante della nostra cultura calcistica – ha dichiarato il Presidente di Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli -. Anche quest’anno l’album si arricchisce di importanti novità, come la sezione sui grandi protagonisti che hanno scritto pagine memorabili in Serie A, un modo per custodire la nostra storia e farla scoprire alle nuove generazioni. Panini sa trasformare le figurine in una tradizione senza tempo, un patrimonio di emozioni, ricordi e passioni che si tramanda di genitore in figlio e che continua a unire generazioni diverse nel segno del calcio”.

“Con Calciatori 2026-2027 vogliamo offrire un’esperienza di collezionismo capace di parlare a tutte le generazioni, unendo la nostalgia per i grandi campioni che hanno fatto la storia del calcio italiano all’entusiasmo per i giovani talenti che si stanno affacciando sulla scena” ha detto Martina Limoni Direttrice Mercato Italia Collezionabili Panini.