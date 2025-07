Ha davvero vinto lui? – Panorama in edicola

Trump ridisegna il mondo, Iran: è ancora presto per dire addio agli ayatollah, rotte marittime sotto minaccia, Napoleone a Garlasco, Italia al lavoro… in pensione. Questo e molto altro nel numero in edicola dal 2 luglio

L’editoriale del direttore

«In questi giorni ho letto il libro che l’ingegner Giorgio Buonanno ha dedicato agli errori compiuti dall’Oms, dal governo e pure dagli scienziati, durante la pandemia di Covid (…) Il professore, che da anni smonta i luoghi comuni, spiega come, invece di ascoltare i suggerimenti di chi contro il virus insisteva per introdurre meccanismi di ventilazione nei luoghi pubblici, le autorità politiche e sanitarie si siano incaponite su lockdown e vaccini, senza considerare altro (…) Il libro però non si limita a segnalare la miopia della classe politica all’epoca al governo, ma dedica un capitolo alla (dis)informazione durante la pandemia…»

Il mondo a misura di Trump

Fedele alla sua “strategia della confusione”, il presidente Usa ha prima agitato le acque e poi assestato un colpo formidabile all’Iran. È l’ultima mossa di una partita a scacchi che ha coinvolto Israele, i Paesi arabi ma anche Putin (e Zelensky), costringendo la Cina a fare da spettatrice. Quanto possa durare il nuovo assetto è da vedersi, di sicuro – incassato pure il 5% di contributi alla Nato – The Donald è l’unico capace di cambiare gli equilibri globali.

Presto per dire addio agli ayatollah

Le incursioni di Israele e Stati Uniti su Teheran e altri obiettivi strategici hanno esaltato i fuoriusciti e i filomonarchici che chiedono democrazia in attesa del crollo del regime. Ma non hanno un leader riconosciuto e lo scenario per il dopo Khamenei assomiglia a un Vietnam.

Rotte cruciali a rischio

Le merci che arrivano sui mercati del mondo sono portate via nave attraverso gli oceani. Ma devono passare negli stretti, veri colli di bottiglia strategici, nella speranza che nessuno li blocchi. Come potrebbero fare gli iraniani con quello di Hormuz.

Napoleone a Garlasco

Il procuratore di Pavia che ha riaperto le indagini sul delitto di Chiara Poggi è noto per la cura maniacale nelle indagini. Con questo caso vuole lasciare il segno prima della pensione.

Lavoro sempre più “anziano”

In Italia sono oltre 1,5 milioni i pensionati che continuano a svolgere un’attività, mentre cresce il peso dei lavoratori “maturi”, sostenuti dai nuovi incentivi economici. E i giovani faticano a trovare uno sbocco.