27 gennaio: Il Giorno della Memoria raccontato dalle immagini

Tutto il mondo celebra oggi, 27 gennaio, il Giorno della Memoria dedicata alle vittime dell’Olocausto, i 6 milioni di ebrei sterminati dalla follia nazista negli anni della seconda guerra mondiale. Ecco alcune foto per non farci dimenticare l’abisso dell’orrore dentro il quale cadde l’uomo.

Robin Utrecht /ANSA

Tre ebrei ortodossi visitano l’ex campo di concentramento di Auschwitz, 27 gennaio 2005

Keystone Features /Getty Images

Bambini ebrei ortodossi studiano nella Sinagoga del ghetto di Varsavia, 1938

Keystone /Getty Images

Una foto storica: gli ebrei del ghetto di Varsavia si arrendono ai soldati tedeschi nel 1943

ANSA

Un’ immagine di una baracca di un campo di concentramento nel film-documentario di Mimmo Calopresti , ”Volevo solo vivere”

Courtesy of the National Archives /Newsmakers

Lo sgombero del ghetto di Varsavia nel 1943

Courtesy of the National Archives /Newsmakers

Prigionieri nel campo di concentramento di Ebensee, Austria, 7 Maggio 1945. Il campo è stato presumibilmente utilizzato per esperimenti “scientifici”

Keystone /Getty Images

Ebrei nel ghetto di Varsavia durante un “controllo” nazista, 1939

Courtesy of the National Archives /Newsmakers

Un detenuto scoppia in lacrime davanti alle truppe di liberazione americane nel campo di concentramento di Wöbbelin, in Germania, 4 Maggio 1945

Keystone /Getty Images

Ebrei in sedie a rotelle nel ghetto murato di Varsavia, 1940. Quasi tutta la popolazione del ghetto fu deportata dai nazisti

Courtesy of the National Archives /Newsmakers

Il campo di sterminio di Dachau, 30 aprile 1945

Keystone Features /Getty Images

Ragazzi ebrei nel Ghetto di Varsavia, 1938

AFP /Getty Images

Un uomo porta via corpi di ebrei morti per fame nel ghetto di Varsavia, 1943

OFF /AFP /Getty Images

Nazisti nel ghetto di Varsavia, ottobre 1940

AFP /Getty Images

Una foto scattata nel campo di concentramento di Bergen-Belsen che mostra ufficiali tedeschi, sorridenti, mentre tagliano ciocche di capelli ad un prigioniero ebreo

AFP /Getty Images

SS Naziste nel ghetto di Varsavia nel 1943

Il ghetto di Varsavia e i campi di sterminio di Auschwitz, Dachau e Bergen-Belsen. Ebrei terrorizzati e aguzzinti nazisti che ridono. Corpi ridotti a scheletri e resti di uomini, donne e bambini morti di fame e stenti. 15 immagini sconvolgenti che testimoniano l’orrore dell’ Olocausto. Per non dimenticare