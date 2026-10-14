Festa del Cinema di Roma, ecco come la cultura diventa motore di crescita

L’investimento nella cultura come volano di crescita sociale ed economica si arricchisce di un nuovo, importante tassello pluriennale. Banca Ifis sceglie di fare il suo ingresso alla Festa del Cinema di Roma in qualità di main partner, inaugurando una collaborazione triennale con la Fondazione Cinema per Roma.

A partire dalla 21esima edizione della rassegna — al via dal 13 al 25 ottobre negli spazi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone —, l’istituto di credito consolida il proprio impegno a sostegno delle industrie creative, promuovendo il cinema non soltanto come patrimonio culturale da tutelare, ma come piattaforma inclusiva di dialogo e partecipazione per la collettività.

«Il grande cinema forma lo sguardo critico, educa all’empatia, allena a comprendere mondi diversi dal proprio. È uno strumento di crescita civile prima ancora che estetica. Come istituzione bancaria, sentiamo la responsabilità di sostenere ciò che forma le persone, non solo ciò che le intrattiene», ha dichiarato Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis.

La presenza di Banca Ifis alla Festa del Cinema di Roma si articolerà attraverso un programma di iniziative pensato per valorizzare il cinema come luogo di incontro tra cultura, creatività e impresa. Uno dei momenti centrali è stato l’assegnazione del Banca Ifis Music Award, il nuovo premio istituito dalla Banca in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma e la Fondazione Musica per Roma.

Il compositore e direttore d’orchestra Nicola Piovani, già premio Oscar per la colonna sonora de La vita è bella, ha ricevuto l’Ifis Lifetime Achievement Award, il riconoscimento promosso da Banca Ifis e assegnato nell’ambito della Festa del Cinema di Roma per celebrare le personalità che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica e della cultura contemporanea. Il premio è stato consegnato dal Presidente di Banca Ifis.

Con una carriera che attraversa oltre mezzo secolo di cinema, teatro e musica, Piovani ha firmato alcune delle più celebri colonne sonore del panorama italiano e internazionale, collaborando con registi come Federico Fellini, Mario Monicelli e Roberto Benigni. L’assegnazione a Nicola Piovani conferma la volontà di valorizzare protagonisti capaci di contribuire, attraverso il proprio talento, alla crescita del patrimonio culturale del Paese.

La presenza di Banca Ifis alla Festa del Cinema di Roma si inserisce nel più ampio impegno del Gruppo a sostegno della cultura e delle eccellenze artistiche italiane. Nel corso dell’evento, la banca accoglie ospiti, istituzioni, artisti e stakeholder all’interno della Ifis Lounge, uno spazio dedicato all’incontro e al dialogo tra il mondo della cultura, dell’impresa e dell’innovazione. Banca Ifis creerà momenti di avvicinamento e coinvolgimento del grande pubblico con iniziative dedicate sui propri profili social ufficiali su Facebook, Instagram e LinkedIn.