Flotilla verso Gaza, raid israeliano e attivisti fermati: Meloni condanna e chiede la liberazione degli italiani

Una notte di tensione nel Mediterraneo orientale, in un tratto di mare lontano dalle coste israeliane ma ormai al centro di un nuovo fronte diplomatico, ha visto l’intervento della Marina di Israele contro la Global Sumud Flotilla, il convoglio di imbarcazioni partito con l’obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza per consegnare aiuti umanitari, e fermato al largo dell’isola di Creta, in acque internazionali.

Secondo le ricostruzioni diffuse dagli organizzatori e confermate in parte dalle autorità israeliane, l’operazione è scattata nella notte, quando diverse unità militari hanno intercettato la flotta — composta da decine di imbarcazioni — intimando lo stop e procedendo all’abbordaggio di una parte significativa dei mezzi, con il conseguente trasferimento degli attivisti a bordo di navi israeliane.

L’intervento in mare e le accuse degli attivisti

Le testimonianze diffuse dalla Flotilla parlano di un’azione condotta con l’uso di armi e dispositivi di segnalazione, con ordini impartiti ai presenti di spostarsi a prua e di rimanere in posizione controllata, mentre alcuni video circolati nelle ore successive mostrano momenti concitati dell’intervento, con luci laser e comunicazioni via radio.

Gli attivisti sostengono inoltre che diverse imbarcazioni sarebbero state rese inutilizzabili, con danni ai sistemi di navigazione e ai motori, e che in alcuni casi le comunicazioni sarebbero state interrotte, impedendo di coordinare eventuali richieste di soccorso. Una versione che, al momento, non trova una conferma indipendente completa ma che contribuisce ad alimentare la tensione attorno all’accaduto.

La posizione di Israele e le motivazioni dell’operazione

Da parte israeliana, l’intervento viene giustificato come un’azione preventiva volta a impedire il raggiungimento della Striscia di Gaza al di fuori dei canali ufficiali per la consegna degli aiuti, già stabiliti e riconosciuti dalle autorità.

In alcuni messaggi diffusi sui canali ufficiali, viene ribadito che eventuali carichi umanitari avrebbero potuto essere trasferiti attraverso porti autorizzati, invitando le imbarcazioni a cambiare rotta, mentre le autorità hanno anche fatto riferimento alla presenza a bordo di materiali non specificati, senza fornire però dettagli verificabili in modo indipendente.

Parallelamente, il ministro della Difesa Israel Katz ha parlato di possibili collegamenti tra l’iniziativa e organizzazioni ostili, annunciando misure contro le campagne di raccolta fondi legate alla missione.

I numeri dell’operazione e la situazione degli attivisti

Al momento, il bilancio parla di almeno 21 imbarcazioni intercettate su un totale di circa 58 e di circa 175 attivisti fermati, provenienti da diversi Paesi, tra cui anche cittadini italiani, trasferiti su navi israeliane e diretti verso il porto di Ashdod.

Una parte delle imbarcazioni risulta non più tracciabile nei sistemi di monitoraggio marittimo, elemento che ha contribuito ad aumentare l’incertezza sulle condizioni effettive della flotta e sulla posizione di alcuni equipaggi.

La reazione italiana e il caso diplomatico

La vicenda ha immediatamente assunto una dimensione diplomatica, con il governo italiano che si è attivato attraverso la Farnesina per ottenere chiarimenti dalle autorità israeliane e greche, mentre Palazzo Chigi ha espresso una posizione netta chiedendo il rispetto del diritto internazionale e la tutela dell’incolumità dei cittadini coinvolti.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato una riunione con i principali ministri competenti, tra cui il titolare degli Esteri Antonio Tajani, per valutare gli sviluppi e definire le azioni da intraprendere. In una nota ufficiale, il governo ha dichiarato: «Il governo italiano condanna il sequestro delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, avvenuto in acque internazionali al largo delle coste greche e chiede al governo d’Israele l’immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati, il pieno rispetto del diritto internazionale e garanzie sull’incolumità fisica delle persone a bordo».

Il fronte internazionale: il dossier Trump tra Iran e nuove tensioni

Sul piano internazionale, la crisi della Flotilla si intreccia con uno scenario più ampio, in cui la partita mediorientale torna a essere letta anche alla luce delle mosse di Donald Trump, che nelle stesse ore ha rilanciato sui social un messaggio dal tono ambiguo — “The storm is coming, la tempesta sta arrivando” — accompagnato dalla frase “Niente può fermare ciò che sta arrivando”, contribuendo ad alimentare un clima già fortemente carico di tensione.

Secondo quanto riportato da fonti americane, il presidente statunitense sarebbe impegnato in queste ore in una serie di valutazioni strategiche legate soprattutto al dossier iraniano, con un briefing previsto sui possibili scenari di intervento militare, che includerebbero ipotesi diverse tra loro ma tutte ad alto impatto: dalla messa in sicurezza dell’uranio altamente arricchito fino a operazioni mirate e circoscritte, descritte come “brevi e potenti”, passando per il controllo di aree strategiche come lo Stretto di Hormuz, snodo cruciale per la navigazione commerciale globale.

In questo contesto, la Flotilla diventa, nelle parole delle autorità israeliane, parte di un quadro più ampio, con il ministero degli Esteri di Tel Aviv che ha sostenuto come dietro l’iniziativa vi sarebbe Hamas, accusata di voler “sabotare la transizione alla seconda fase del piano di pace di Trump”, una lettura che sposta l’episodio dal piano umanitario a quello geopolitico, inserendolo in una dinamica di confronto più ampia.

Parallelamente, si registra anche un’attività diplomatica intensa, con una lunga telefonata tra Trump e Vladimir Putin, nel corso della quale il presidente russo avrebbe sottolineato la necessità di evitare escalation, definendo “inaccettabile e pericolosa” l’ipotesi di un’operazione di terra, pur riconoscendo margini per un possibile rilancio dei negoziati.

A completare il quadro, l’allarme lanciato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha evidenziato l’impatto economico di un’eventuale escalation in Iran, stimando un costo per l’Europa di circa 500 milioni al giorno, segnale di come la crisi in corso, pur concentrata su un episodio specifico nel Mediterraneo, si inserisca in una rete di equilibri molto più fragile e interconnessa.

Le reazioni internazionali e le accuse di violazione del diritto

Dura la reazione della Turchia, che ha definito l’intervento un atto illegittimo in acque internazionali, parlando apertamente di violazione del diritto internazionale e chiedendo una presa di posizione della comunità internazionale.

Gli organizzatori della Flotilla, dal canto loro, parlano di un’azione contro civili disarmati e contestano la legittimità dell’intervento così lontano dalle acque territoriali israeliane, sottolineando come l’operazione sia avvenuta a centinaia di miglia nautiche dalla destinazione finale.

Un episodio che riaccende la tensione nel Mediterraneo

L’episodio si inserisce in un contesto già segnato da tensioni legate al blocco navale di Gaza e alle iniziative internazionali che, ciclicamente, tentano di raggiungere la Striscia via mare, spesso dando origine a confronti diretti con le autorità israeliane.

La giornata resta in evoluzione, con aggiornamenti continui sulla posizione delle imbarcazioni, sulle condizioni degli attivisti fermati e sulle possibili conseguenze diplomatiche di un intervento che, ancora una volta, sposta il confronto dal piano politico a quello operativo, nel cuore del Mediterraneo.