Truffa del rimborso INPS da 730 euro: come riconoscere la nuova campagna di phishing

E-mail e siti falsi imitano l’INPS per rubare dati personali e della carta. Ecco come funziona, quali segnali devono allarmare e cosa fare se si è già cliccato

Attenzione alla promessa di un rimborso INPS da 730 euro. È in corso una nuova campagna di phishing. A lanciare l’allarme è il CERT-AgID, il Computer Emergency Response Team dell’Agenzia per l’Italia Digitale, che ha individuato e-mail e siti fasulli costruiti per copiare nome, logo e grafica dell’Istituto di previdenza. Cadere nella truffa significa dare ai truffatori i propri dati anagrafici e l’accesso alla carta di pagamento.

Come funziona la truffa del finto rimborso INPS da 730 euro

Tutto parte da un’e-mail che simula una comunicazione ufficiale dell’INPS. Il messaggio annuncia un credito di 730 euro, per un presunto conguaglio automatico tra quanto versato e quanto dovuto nel 2025. Anche la cifra non è casuale, ma è scelta proprio per far cadere in trappola. Richiama infatti la dichiarazione dei redditi, il Modello 730, che milioni di italiani compilano ogni anno. Tutto così è più “emotivamente” credibile. Nell’oggetto compare un numero di protocollo falso, mentre nel testo si parla di una pratica di rimborso già approvata e di una scadenza molto ravvicinata per richiedere la somma. La fretta è l’altro elemento psicologico che spinge le vittime a cliccare senza pensare

L’e-mail e il sito fasullo: i segnali per riconoscere il phishing

Se si osserva con attenzione però, i segnali di allarme non mancano. L’indirizzo del mittente non corrisponde a un dominio INPS ufficiale e il testo si apre spesso con un generico “Ciao cliente”, senza il nome dell’utente: le comunicazioni reali dell’Istituto sono personalizzate e hanno un tono diverso. Cliccando sul pulsante “Accedi all’Area Riservata” si viene indirizzati a un sito che riproduce la grafica del portale INPS, ma che si trova su un dominio estraneo all’Istituto. Inoltre, a differenza del vero portale INPS, qui non viene richiesto l’accesso tramite SPID, CIE o CNS, che sono gli unici sistemi di identificazione digitale previsti dai servizi INPS reali. Una volta entrati nel falso portale vengono richiesi i dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, indirizzo di residenza, comune, provincia, CAP, e-mail e numero di telefono) e i dati della carta di pagamento (intestatario, numero, data di scadenza e codice CVV). Per rendere il tutto ancora più credibile e “rassicurare” le vittime, la schermata mostra falsi riferimenti a connessioni protette e un riepilogo fittizio della pratica legata al Modello 730 2026.

La trappola finale: la finta autorizzazione bancaria via app

Il passaggio più pericoloso è l’ultimo. Dopo aver inserito tutti i dati, compare una finta schermata di verifica, etichettata ‘Autorizzazione Bancaria 3D Secure 2.2 in corso” e si chiede di aprire l’app bancaria e a dare conferma entro un minuto, con la scusa di dover verificare l’identità del beneficiario del rimborso. In realtà quella notifica non conferma nessun rimborso, ma autorizza un pagamento che i truffatori hanno appena disposto usando i dati appena sottratti. La notifica push arriva davvero dall’app autentica della propria banca. È quindi quasi impossibile accorgersi dell’inganno seguendo i normali controlli di sicurezza. L’app è quella vera, la richiesta ha l’aspetto di sempre. A essere fraudolenta è l’operazione che si sta per autorizzare, non il canale su cui arriva la richiesta. Il conto alla rovescia di 60 secondi lascia pochissimo tempo per fermarsi a pensare.

Come difendersi dalla truffa del rimborso INPS

Come difendersi se si riceve la e-mail?

Non cliccare sui link contenuti in e-mail non richieste che promettono rimborsi o crediti INPS, anche se sembrano ufficiali.

che promettono rimborsi o crediti INPS, anche se sembrano ufficiali. Verificare sempre il dominio del sito : l’INPS utilizza solo il proprio portale ufficiale e richiede l’accesso tramite SPID, CIE o CNS, mai moduli con carta di credito.

: l’INPS utilizza solo il proprio portale ufficiale e richiede l’accesso tramite SPID, CIE o CNS, mai moduli con carta di credito. Non inserire mai i dati della carta di pagamento su pagine raggiunte tramite link ricevuti via e-mail.

su pagine raggiunte tramite link ricevuti via e-mail. Approvare una notifica push della propria banca solo se si è appena disposta un’operazione di persona. Questa è la vera e unica barriera di sicurezza contro questo tipo di truffa.

Questa è la vera e unica barriera di sicurezza contro questo tipo di truffa. In caso di dubbio, controllare la propria posizione direttamente sul sito INPS, accedendo con le proprie credenziali digitali, senza passare da link esterni.

Chi ha già inserito i propri dati o approvato una notifica sospetta dovrebbe contattare immediatamente la propria banca per bloccare la carta e le operazioni in corso, e segnalare l’accaduto alla Polizia Postale.