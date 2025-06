I numeri non contano più nulla?

Ispirato da un bell’articolo apparso sul Financial Times qualche giorno fa scritto da Stuart Kirk, che vi invito a leggere, e dalla mia passione per i numeri, ho pensato che fosse giunto il momento di raccontare cosa stia succedendo negli ultimi anni.

I numeri hanno perso il valore che avevano nel passato, contano molto meno di prima, vengono modificati come se nulla fosse da un giorno all’altro, sono usati per stupire più che per quantificare; potete capire che per chi fa l’analista di mestiere e maneggia numeri tutto il giorno ciò sia fonte di un turbamento profondo.

La cosa che mi stupisce di più è il fatto che il mondo, l’economia, i mercati non facciano una piega anche di fronte a numeri o a cambiamenti di numeri davvero enormi, davanti a numeri palesemente sbagliati.

Facciamo qualche esempio pratico recente:

Qualche settimana fa abbiamo appreso che il debito americano dovrebbe aumentare nei prossimi dieci anni di 18.000 miliardi di dollari (si avete letto bene), passando dagli attuali 36.000 a circa 54.000. A causa dei deficit elevati e della totale mancanza di un piano di rientro (che esiste invece all’interno dell’UE). Pensate che ci siano stati segni di preoccupazione? Di panico? No, nulla, anzi i tassi che gli USA pagano a chi detiene il loro debito sono scesi . Eppure, parliamo di un numero che è 7 volte il Pil italiano, che vale il 65% del Gdp degli stessi Stati Uniti. Che porterà gli USA ad avere una spesa per gli interessi sul debito fuori controllo, da paese emergente messo male.

, e probabilmente non lo sapremo mai. Eppure, ha un’importanza notevole nell’esito del conflitto. Quando Mr Trump ha attaccato verbalmente il Messico e la Cina sul fentanyl ha detto che gli americani che muoiono ogni anno per tale causa sono 300.000 . Andate a vedere le statistiche e vedete che sono meno di un terzo i morti per droghe (di cui il 70% circa per il fentanyl, quindi il numero vero è 70.000). Ma quel numero non interessa; che il presidente americano basi la sua strategia su numeri falsi neppure.

Forse possiamo dire che solo quando i numeri impattano direttamente le nostre vite contano. Il prezzo di un bene che sale lo percepiamo subito (benzina, voli aerei e traghetti, rette scolastiche), quanto è il netto in busta paga anche, l’estratto conto della carta di credito pure.

E allora perché non applicarsi un po’ di più anche con i numeri che apparentemente ci appaiono come immateriali, ci sembrano non riguardare noi e le nostre vite? Non pensare che certe cose non sono giuste, non sono corrette, non tornano?

Il rischio altrimenti è che quando tornerà di moda guardare ai numeri (e vi assicuro che succederà, perché alla fine la nostra vita è fatta di “dare” e “avere”) sarà troppo tardi e avremo degli aggiustamenti davvero molto impattanti.