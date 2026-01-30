Maturità 2026, pubblicate le materie: latino al Classico, matematica allo Scientifico

Maturità 2026, l’attesa è finita. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le materie della seconda prova scritta e delle quattro del nuovo colloquio orale per i 500mila studenti che il 18 giugno inizieranno gli Esami, tutti con la prova di Italiano. E il 19 giugno toccherà alla seconda prova, diversa a seconda del tipo di scuola. Debutta nel 2026 il nuovo Esame di Stato, che cambia il nome. Torna a quello di un tempo. Sarà di nuovo Esame di Maturità

Le materie della seconda prova scritta alla Maturità 2026

Qualche sorpresa per la seconda prova scritta alla Maturità. Al Liceo classico sarà latino (per la legge non scritta dell’alternanza gli studenti si aspettavano greco). Allo Scientifico sarà matematica (anche per gli indirizzi di Scienze applicate e indirizzo Sportivo). Al Liceo Linguistico Lingua e cultura straniera 1. Per il Liceo delle Scienze umane: Scienze umane e per l’Opzione Economico-sociale: Diritto ed Economia politica. E poi… Liceo Artistico: Discipline progettuali caratterizzanti l’indirizzo; al Liceo Musicale: Teoria, analisi e composizione e al Liceo Coreutico: Tecniche della danza. Per gli Istituti tecnici. Amministrazione, Finanza e Marketing: Economia aziendale (incluse le articolazioni RIM e SIA); Turismo: Discipline turistiche e aziendali; Costruzioni, Ambiente e Territorio: Progettazione, costruzioni e impianti; Informatica e telecomunicazioni: Sistemi e reti; Istituti agrari: Produzioni vegetali e Viticoltura e difesa della vite (Viticoltura ed enologia). Per gli Istituti professionali. Servizi socio-sanitari: Psicologia generale e applicata; Industria e artigianato per il Made in Italy: Laboratorio di liuteria

Le quattro materie dell’orale per la Maturità 2026

Una delle principali novità della Maturità 2026 riguarda il colloquio orale, che cambia. Il ministero ha individuato quattro discipline su cui si svolgerà l’esame orale, diverse a seconda dell’indirizzo.

Liceo Classico : italiano, latino, storia, matematica

: italiano, latino, storia, matematica Liceo Scientifico : italiano, matematica, storia, scienze naturali

: italiano, matematica, storia, scienze naturali Liceo Linguistico : italiano, lingua e cultura straniera 1, lingua e cultura straniera 2, scienze naturali

: italiano, lingua e cultura straniera 1, lingua e cultura straniera 2, scienze naturali Liceo delle Scienze umane: italiano, scienze umane, lingua e cultura straniera, storia dell’arte

Per vedere tutte le materie di tutti gli indirizzi c’è una pagina dedicata sul sito del Ministero dove trovi tutto

Il nuovo Esame di Maturità: cosa cambia dal 2026

Il primo cambiamento è simbolico ma significativo: l’“Esame di Stato” torna a chiamarsi Esame di Maturità. Il colloquio non partirà più da un documento scelto dalla commissione, come avveniva dal 2017, ma sarà costruito attorno alle competenze, ai collegamenti interdisciplinari e al percorso complessivo dello studente. Altra novità: l’orale diventa centrale e obbligatorio: l’esame non è valido se il candidato non sostiene tutte le prove previste o sceglie deliberatamente il silenzio. Cambia anche la composizione delle commissioni: una commissione ogni due classi, con cinque membri complessivi: un presidente esterno; due commissari esterni e due commissari interni. Il numero dei commissari si riduce dunque. Novità anche sul fronte del voto finale. Entrano a pieno titolo nella valutazione: il Curriculum dello studente, allegato al diploma; l’educazione civica; lo sviluppo delle competenze digitali; le esperienze di formazione scuola-lavoro (ex PCTO). E infine i punti bonus, fino a un massimo di tre, potranno essere assegnati agli studenti che raggiungono almeno 90 punti, e non più 97. Il punteggio massimo resta 100, il minimo 60.