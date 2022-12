La realtà aumentata e le nuove app per una vita migliore

Le app per smartphone hanno creato una piccola rivoluzione e, nei prossimi anni, l’economia che ruota attorno ad esse sarà tra le prime per giro d'affare nel mondo. In questo mare di applicazioni alcune si rivelano particolarmente utili. Le app che si possono prendere in esempio sono davvero tantissime, ci sono tutte quelle rivolte alla domotica che puoi gestire comodamente anche lontano da casa, basta che gli oggetti elettrodomestici siano connessi a una rete (come "Tado" o "Control Home"); ce ne sono però anche alcune dedicate allo spirito grazie alle quali impariamo a meditare, rilassarci e addirittura dormire (come Meditopia). Altre ancora permettono di visualizzare i componenti di arredo negli ambienti di casa in tempo reale, e in questo caso una delle app più apprezzate e scaricate è IKEA Place, la quale offre diversi vantaggi e soprattutto la possibilità di evitare un costo inutile.

IKEA Place è uno stumento di ultima generazione che permette di visualizzare i diversi complementi d’arredo da posizionare all’interno della propria casa. L’interfaccia di questa innovativa piattaforma è stata creata per risultare facile e intuitiva, la quale offre in diretta una panoramica 3D della tua abitazione per spostare mobili, colorare pareti e rivoluzionare gli ambienti a portata di un semplice clic. Inoltre, attraverso la comoda funzione di ricerca visiva, puntando la fotocamera del vostro dispositivo su un qualsiasi oggetto o mobile di casa, IKEA Place lo metterà a confronto con un articolo simile del catalogo, in modo da trovare velocemente quello che potrebbe fare al caso vostro.

Meglio prendere un armadio più grande? Le misure combaceranno? Il colore delle pareti ti ha stufato ma non sai quale starebbe meglio con l’arredo?

IKEA Place toglie ogni dubbio e riesce ad accontentare tutti per guidare i clienti in ognuna delle decisione di acquisto con più consapevolezza e sicurezza. Risultato? Fin da subito ha riscontrato l’entusiasmo dei consumatori, riducendo di molto tutta quella tipologia di resi dovuti a errori di calcolo. Poter capire l’aspetto di un prodotto prima di averlo acquistato è un’opportunità davvero stimolante, tanto da spingere altri settori a prendere lo stesso esempio. L’app è diventata la seconda app più scaricata e ha una media di recensioni molto positiva (attualmente 4,4/5).

Da questo esempio di successo possiamo dire che il mercato è aperto allo sviluppo di nuove app che risolvano problemi pratici e che le app di vendita apportano un vantaggio competitivo a chi le sviluppa, sia in termini di utili che in termini di reputazione e fidelizzazione del cliente. Per poter avere successo sul mercato odierno infatti le aziende devono mettere il proprio cliente al centro delle strategie di business aziendali, e l’interesse per la realtà aumentata nel campo dell’e-commerce sta crescendo esponenzialmente.