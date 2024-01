Hollywood dà l'addio a Glynis Johns e David Soul

Il cinema hollywoodiano oggi piange due grandi stelle, Glynis Johns e David Soul.

(Photo by 20th Century-Fox/Getty Images)

Celebre a livello globale per aver interpretato la signora Banks nel film Mary Poppins nel 1964, Glynis Johns è scomparsa giovedì scorso all’età di 100 anni. A darne notizia il suo agente che ha spiegato come la morte dell’attrice sia stata dovuta a cause naturali e sia avvenuta nella casa di cura in cui risiedeva a Los Angeles. Nel 1973 la Johns portò al successo Send in the Clowns, brano del musical A Little Night Music, in seguito interpretato da altre grandi voci, tra cui Frank Sinatra e Barbra Streisand.

Cresciuta in una famiglia di artisti, sua madre era un'attrice e suo padre un pianista concertista, Glynis iniziò la sua carriera artistica sin da giovane, accanto ad alcuni dei più noti nomi del cinema americano, come Laurence Oliver, suo partner nella pellicola Il Principe e la Ballerina. La lunga carriera di Glynis Johns è stata caratterizzata da una grande versatilità, passando con successo dal teatro al cinema e alla televisione, con interpretazioni che spaziano da commedie leggere a drammi più impegnati. Il suo notevole contributo al mondo del cinema, che le è valso numerosi premi e riconoscimenti, ha contribuito a consolidare la sua reputazione come una delle attrici più rispettate e amate del suo tempo.

(Photo by Silver Screen Collection/Getty Images)

Celebre per il suo ruolo nella serie televisiva Starsky & Hutch, l’attore David Soul è invece scomparso all’età di 80 anni. A darne l’annuncio la moglie, in una nota, in cui ha scritto: «David Soul, marito, padre, nonno e fratello amatissimo, è morto ieri dopo aver coraggiosamente combattuto per la vita con al fianco la sua adorata famiglia. Ha condiviso molti doni straordinari come attore, cantante, narratore, artista e caro amico. Il suo sorriso, la sua risata e la sua passione per la vita saranno ricordati da tutti coloro che ha incontrato».

Una carriera poliedrica che ha spaziato tra cinema, televisione e musica, David Soul ha mosso i primi messi nel mondo dello spettacolo come attore teatrale facendosi notare in produzioni di successo a Broadway. Tuttavia, raggiunse la fama internazionale grazie al ruolo di Ken Hutchinson nella serie televisiva degli anni Settanta, Starsky & Hutch, in cui recitava accanto a Paul Michael Glaser.

Oltre al successo televisivo, David Soul è stato anche un cantante di talento. Nel 1976, pubblicò l'album David Soul, che includeva il singolo di successo Don't Give Up on Us, che raggiunse la vetta delle classifiche. Per tutta la vita, la sua versatilità gli ha permesso di mantenere una presenza significativa nell'industria dell’intrattenimento.