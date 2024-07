Abbiamo pensato a una ricettina veloce dal vago sentore d’India e di estremo Oriente. Protagonista: il pollo! Ah, sia detto per inciso, i nostri sono i migliori per qualità e anche migliori dal punto di vista etico.

Stiamo tutti immaginando il viaggio della vita! L’estate libera sulle ali della fantasia la voglia di scoperta e per quanto si sia intenzionati a concepire la vacanza come il momento del riposo certo il desiderio di avventura si fa, se non urgente, appetitoso! Ecco abbiamo pensato di soddisfare questo appetito con una ricettina veloce dal vago sentore d’India e di estremo Oriente. Protagonista: il pollo! Ah, sia detto per inciso, i nostri sono i migliori per qualità e anche migliori dal punto di vista “etico”. L’allevamento avicolo italiano - uno dei pochissimi settori dell’agroalimentare dove siamo autosufficienti - segue infatti regole assai rigide.

Ingredienti - 400 gr di petto di pollo, 360 gr di riso Basmati, una cipolla bianca di media grandezza, tre carote, 6 cucchiai di olio extravergine di oliva, un cucchiaio abbondante di curcuma e uno di paprika dolce, un peperoncino, 4 cucchiai di salsa di soia, sale q.b.

Preparazione - Tritate la cipolla grossolanamente e fatela imbiondire in una capace padella con l’olio extravergine di oliva e il peperoncino. Mondate le carote e fatele a losanghe sottili. Unitele alla cipolla togliendo il peperoncino. Mettete a bollire l’acqua leggermente salata per cuocere il riso (il Basmati ci mette meno dello Japonica). Nel frattempo fate a striscioline il pollo e aggiungetelo in padella alle verdure. A metà cottura (se serve irrorate con un po’ di acqua di cottura del riso) aggiungete la curcuma e la paprika. Scolate il riso e sgranatelo. Quando il pollo è quasi cotto aggiungete la sala di soia, aggiustate di sale (attenzione che la soia è sapida assai) e servite adagiando il pollo sopra il riso e irrorando col fondo di cottura.

Come far divertire i bambini - Fate sgranare a loro il riso e fate comporre i piatti a loro, si sentiranno degli artisti in cucina.