Questi muffin, ottimi sia tiepidi che freddi, sono ideali come antipasto, per un corposo aperitivo, per un dejeuner sur l’herbe o una cenetta in spiaggia.

D’accordo, accendere il forno nei giorni della cosiddetta e molto così percepita ondata di caldo non è il massimo, ma lo facciamo per poco tempo e per concederci un piacere gastronomico di alta soddisfazione direttamente proporzionale alla semplicità della preparazione che affida alle zucchine il compito di rendere il tutto fresco e lieve.

Ingredienti - Una zucchina di generose dimensioni, 100 gr di scamorza bianca, 80 gr di prosciutto cotto, 15 gr di lievito istantaneo per torte salate, 80 gr di Parmigiano Reggiano o Grana Padano grattugiati, due uova, 80 gr di olio extravergine di oliva, 100 gr di latte, 250 gr di farina tipo 0, due cucchiaini di sale, 1 cucchiaio raso di zucchero, pepe q.b.

Preparazione - Nella planetaria (o in una capace ciotola agendo energicamente con la frusta) mescolate uova, olio extravergine, latte, sale zucchero e lievito e montate a metà velocità per qualche minuto. Ora incorporate un po’ alla volta, continuando a mescolare, la farina. Nel frattempo con la grattugia a fori grandi grattugiate la zucchina e unitela con il formaggio anch’esso grattugiato all’impasto. Aggiustate di pepe se piace. Il composto deve essere molto morbido e ben aerato. Ora fate a tocchetti la scamorza e rivestite ogni dadino di prosciutto cotto. Prendete uno stampo da muffin e con l’aiuto del pennello oliate bene tutti gli scomparti. Ora fate cadere un cucchiaio di impasto in ogni scomparto, sistemate al centro il dadino di scamorza e prosciutto e ricopritelo con altro impasto fino a tre quarti dello stampino. Infornate a 190 gradi in forno preriscaldato per circa una mezz’ora.

Come fa divertire i bambini - Date a loro il compito di foderare i dadini di scamorza col prosciutto e poi di porli al centro di ogni singolo muffin.