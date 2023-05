Cuciniamo insieme: fiore di tonno e zucchine

Inizia il periodo felice degli aperitivi in giardino, delle cene con gli amici, magari dei picnic in riva al mare e così conviene mettere in tavola piatti sfiziosi, non troppo impegnativi, ma divertenti con ingredienti freschi. È il caso di questa nostra preparazione che si rivolge al tonno, ma che potete realizzare con tutti i pesci «carnosi»: salmone, rana pescatrice, ricciola, cernia.

Uniamo il pescato all’orto con le zucchine che cominciano ora a essere nel loro massimo turgore e affidiamo alle erbe il compito di profumare questo invito al convivio!

Ingredienti - 300 grammi di tonno fresco (o altro pesce a trancio), 150 grammi di formaggio spalmabile, una zucchina di media grandezza, due confezioni di pasta sfoglia rotonde, un uovo, un cucchiaio di semi di sesamo, un mazzetto di erba cipollina, olio extravergine di oliva, sale e pepe q.b.

Procedimento - Tagliate a cubetti di circa 2 centimetri il trancio di tonno, stendete uno dei due dischi di pasta sfoglia e disponete lungo la circonferenza i cubetti di tonno che salerete, aggiusterete di pepe e di olio extravergine di oliva e di erba cipollina che avrete tritato finemente. Ora ripiegate il bordo della pasta sfoglia sopra i cubetti di tonno in modo da formare una corona. Stendete il secondo disco di pasta sfoglia, ricavatene tante strisce di circa tre centimetri di larghezza e spalmate ogni singola striscia di formaggio. Con l’aiuto della mandolina fate a rondelle la zucchina e sovrapponete a ogni striscia di pasta sfoglia uno strato di fettine di zucchina. Profumate la zucchina col trito di erba cipollina e aggiustate la sapidità con un po’ di sale e di pepe. Arrotolate la prima striscia, poi la seconda sulla prima e via così continuate fino ad ottenere una “rosa” di strisce di pasta farcite con la zucchina e il formaggio spalmabile. Collocate al centro della corona di pasta sfoglia col tonno la rosa. Se vi sono avanzate delle fette di zucchina guarnite con queste lo spazio tra la circonferenza della rosa e la circonferenza interna della corona. Sbattete un uovo e con questo pennellate la corona e fate cadere dei semi di sesamo a mo’ di guarnizione. Avrete pre-riscaldato il forno a 190°, ora sistemate la corona con al centro la rosa su una placca da forno ricoperta da carta-forno e cuocete in forno per circa 40/45 minuti. Accompagnate con un’insalatina fresca.

Come far divertire i bambini - Fatevi aiutare a guarnire le strisce spalmate di formaggio con le fettine di zucchina, faranno un lavoro super preciso.