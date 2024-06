Non c’è nonna che non abbia fatto questo piatto, non c’è colonia estiva dove le zucchine ripiene non siano comparse nel menù settimanale. La ragione c’è: si possono preparare in anticipo - una volta cotte basta riscaldarle prima di servirle - non costano molto e sono appetitosissime.

Nostalgia dei tempi della villeggiatura quando si andava al mare almeno per un mese filato affittando l’appartamento vista spiaggia per tutta la famiglia e si risparmiava riunendo come in città tutti attorno alla tavola a mezzogiorno e alle otto di sera ché al mare si poteva fare un po’ più tardi. Non c’è nonna che non abbia fatto questo piatto, non c’è colonia estiva dove le zucchine ripiene non siano comparse nel menù settimanale. La ragione c’è: si possono preparare in anticipo - una volta cotte basta riscaldarle prima di servirle - non costano molto e sono appetitosissime. Le varianti della preparazione sono infinite, ma tutte esaltano peraltro uno dei “frutti” dell’orto che in questa stagione è benedetto. Con tanta acqua e sali minerali le zucchine idratano, hanno minime calorie, sono molto digeribili e hanno un discreto apporto di vitamine. E costano davvero poco. Il paradosso dell’Italia? Vogliamo mangiare le zucchine a Natale spendendo un occhio e quando è la stagione giusta le lasciamo sui banchi di frutta e verdura. Misteri del consumismo!

Ingredienti - Sei zucchine di generose dimensioni, 300 gr di carne macinata, una salsiccia, 400 gr di passata di pomodoro o pomodori pelati, una cipolla rossa, due spicchi d’aglio, un mazzetto ricco di prezzemolo, un peperoncino, sale, pepe e olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione - Lavate bene le zucchine, spuntatele e dividetele a metà in modo da avere due “cilindretti” per ogni zucchina. Con il levatorsoli che si usa per svuotare le mele eliminate una buna parte di polpa dalle zucchine ( vi verrà un foro centrale di generose dimensioni in modo che la zucchina sembri un cannolo). La polpa la terrete da parte per altre preparazioni, a esempio: passate nel burro con un po’ di prosciutto cotto sono un ottimo sugo per una pasta veloce. Tritate finemente i due spicchi di aglio, il prezzemolo e la cipolla in maniera un po’ più grossolana. Ora impastate il macinato con la salsiccia due terzi del prezzemolo, gli spicchi d’aglio tritati aggiustando di sale e pepe. Dovete ottenere un composto omogeno. In una pentola dai bordi alti fate imbiondire a fuoco molto dolce la cipolla in olio extravergine di oliva aggiungendo il peperoncino. Ora riempite con l’impasto di carne i singoli pezzi di zucchina. Togliete il peperoncino e adagiateli in pentola, fateli rosolare a fiamma vivace per due o tre minuti in modo che si insaporiscano bene. Abbassate la fiamma e versate la salsa di pomodoro o i pelati schiacciati grossolanamente e un paio di bicchieri di acqua molto caldi. Incoperchiate e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fiamma dolce. A cottura ultimata spolverizzate col prezzemolo rimasto, aggiustate di sale e pepe se occorre e servite.

Come far divertire i bambini - Date a loro il compito di riempire le zucchine con l’impasto di carne.