Concerti: agosto made in Italy

Ascoltiamo soprattutto musica prodotta entro i confini nazionali. E quest’estate non ci perderemo i «live» di nostri artisti con alcune incursioni straniere. Ecco il calendario ragionato.

Gli italiani ascoltano principalmente musica italiana. Lo dicono forte e chiaro i dati delle classifiche dei primi sei mesi del 2024: la top ten degli album e dei singoli è popolata solo da artisti «local». Anche nella speciale classifica dedicata ai prodotti fisici, vinili, cd e musicassette, al primo posto si piazzano i Club Dogo seguiti da Kid Yugi e Ultimo. È questa la fotografia nitida che emerge dai numeri resi noti ai primi di luglio dalla Federazione industria musicale italiana. Altra cosa è invece il business del live, dove le grandi star internazionali come Green Day, Coldplay e Taylor Swift competono per numero di biglietti venduti con il re e il principe degli stadi italiani, ovvero Vasco Rossi e Ultimo.

Detto questo, i palchi d’agosto saranno rigorosamente made in Italy, per un mese da record che vedrà esibirsi l’intero panorama musicale nazionale. Di oggi e di ieri. Annalisa, che aspira a diventare la nuova Raffaella Carrà, e che da Bellissima in poi ha inanellato una hit dopo l’altra (l’ultima è Storie brevi con Tananai), celebrerà il suo momento magico con cinque concerti: il 2 agosto a Forte dei Marmi, il 6 a Gallipoli, l’8 a Pescara, il 10 a Baia Domizia e il 12 a Roccella Jonica.

Dopo aver conquistato anche i millennial con gli ultimi due singoli, Ma non tutta la vita e Aria, i Ricchi e Poveri festeggiano il superamento dei cinquant’anni di carriera il 3 agosto a Cattolica, il 12 a Sabaudia, il 17 a Maiori e il 20 a Diamante. Una storia incredibile quella del quartetto, ora un duo (Angelo Sotgiu e Angela Brambati), iniziata a Genova negli anni Sessanta a casa di Fabrizio De André: «Fabrizio ha capito per primo che potevano avere successo e ci ha invitati a casa sua dove abbiamo cantato tutto il pomeriggio per lui brani americani di rhythm and blues. Gli piacemmo e ci procurò un provino in una casa discografica di Milano. Ci bocciarono senza se e senza ma...La sua reazione fu: «Questi non capiscono niente, voi ce la farete comunque». Il tempo gli ha dato ragione, come a Umberto Tozzi, che tra quest’anno e il prossimo chiude la sua carriera live con gli show de L’ultima Notte Rosa - The Final Tour che approderà anche in Australia e negli Stati Uniti. Ottanta milioni di album venduti e centinaia di esibizioni live in tutto il mondo compresa quella «leggendaria» del Festivalbar nel 1977, stravinto con Ti amo: «Per due volte durante l’esecuzione del pezzo saltò la corrente elettrica all’Arena di Verona. Era il primo grande riconoscimento della mia carriera: fu una cosa incredibile, non era mai successo prima».

Ad agosto, Tozzi sarà il 12 a Forte dei Marmi, il 13 a Milazzo e il 22 a Catania e il 23 a Palermo. C’è un sottile fil rouge tra gli artisti e i repertori dell’era boomer e le canzoni delle nuove generazioni. Quello con il sound e le melodie di Tozzi lo hanno dipanato i The Kolors che con lui hanno duettato sul palco dell’Ariston e al Forum di Milano sulle note di Tu, Gloria e Ti amo. Due gli eventi live della band di Italodisco e Un ragazzo una ragazza: il 17 agosto a Cattolica e il 2 settembre a Prato. Tra disco music, funk e pop, il trio cita abbondantemente i Pink Floyd nel gran finale dello spettacolo con In The Flesh? (il brano che apre The Wall) e ancora prima, durante il pezzo Come le onde, in cui il frontman chitarrista, Stash, si cimenta con successo nell’epico assolo di David Gilmour in Comfortably Numb.

Intensa attività live per Francesco De Gregori che sarà il primo agosto a Catania, il 3 a Noto, il 4 a Palermo, il 6 a Diamante. A seguire un calendario fitto di concerti agostani con una coda a settembre (il 2 a Roma e il 4 a Prato). Il passo successivo sarà una lunga «residency» al Teatro Out Off di Milano (biglietti già disponibili su Ticketone) dal 29 ottobre al 23 novembre. In tutto venti concerti di uno spettacolo unico, intitolato Nevergreen (perfette sconosciute), un viaggio inedito nel repertorio meno noto del cantautore in uno spazio che ospita non più di 200 persone a sera.

Altro cantautore, altro tour. Edoardo Bennato è stato il primo a riempire San Siro nel luglio del 1980 e ancora oggi i suoi spettacoli sono un concentrato fenomenale di energia nel nome del rock e del blues. Tra classici (Il rock del Capitano Uncino e L’isola che non c’è) e canzoni meno note (Lo zio fantastico e Asia). Il 3 agosto sarà a Breno, il 10 a Loano, il 25 a Modica, il 27 a Palermo e il 20 settembre all’Arena Flegrea di Napoli.

Agosto trionfale anche per i sempreverdi Pooh, che con la versione estiva dell’Amici Per Sempre Tour saranno il 7 a Forte dei Marmi, il 9 ad Alghero, il 10 a Santa Margherita di Pula e il 12 a Capaccio Paestum. In questo mese, naturalmente, si capitalizza il potere del tormentone estivo che dopo due e più mesi di martellamento radiofonico e via streaming, diventa colonna sonora delle spiagge italiane. Quest’anno tutti cantano Sesso e samba di Tony Effe e Gaia, un brano sexy latino che viaggia nella Top 200 delle canzoni più ascoltate al mondo. Tony Effe, pseudonimo di Nicolò Rapisarda, classe 1991, ex componente della Dark Polo Gang, si esibirà il 7 agosto ad Agrigento, il 10 a Petacciato Marina e il 14 al Red Valley Festival di Olbia. Tra le star dell’evento, che dura quattro giorni, Gazzelle eMax Pezzali (il 15), Geolier e Sfera Ebbasta (il 16) e Annalisa e i Club Dogo (il 17). Bagni di folla anche per Emma sull’onda del boom di Femme Fatale, brano nel segno dell’elettro pop che ha sbancato le piattaforme streaming. Il 2 agosto sarà a Chioggia, il 3 a Forte dei Marmi, il 6 a Baia Domizia e il 10 a Catania.

In un mare di musica italiana non manca qualche goccia di sound internazionale in quest’estate da record per la quantità di eventi live disponibili. Russell Crowe accompagnato dai The Gentleman Barbers sarà il primo agosto a Majano, il 5 a Castiglioncello e il 7 a Noto. In scaletta brani composti dalla star di Hollywood e alcune cover riarrangiate da Crowe e dal suo gruppo: da Romeo and Juliet dei Dire Straits a Take This Waltz di Leonard Cohen a Folsom Prison Blues di Johnny Cash. Unica data nel sud della Sardegna per Sting a Santa Margherita di Pula, la sola occasione di ascoltare, in questa estate, i brani più famosi del suo repertorio solista e le hit dei Police: da Englishman in New York a Message in a Bottle, Fields Of Gold, Walking On The Moon e, a chiudere il concerto, So Lonely e Roxanne.

Per chi ama il rock’n’roll che si contamina con il funk, lo show di Lenny Kravitz (il 13 agosto a Lido di Camaiore) è la massima espressione di questa fusione tra generi, uno spettacolo/jam session di oltre due ore. E non stupitevi se durante il concerto Lenny darà un’occhiata al suo smartphone e magari interromperà per un attimo il concerto: a Lucca, il 14 luglio, mentre era sul palco, lo ha videochiamato un certo Denzel Washington…