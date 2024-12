Banco BPM indica La Molisana e Magic Spa

L'attenzione dedicata tradizionalmente alle imprese, sia verso le grandi aziende sia al settore delle Pmi, ha permesso a Banco BPM di maturare una conoscenza approfondita della moltitudine di esperienze imprenditoriali che l’Italia esprime. Una conoscenza che ha reso possibile la predisposizione di un modello di servizio rispondente alle esigenze delle aziende e permesso di evidenziare con chiarezza il ruolo che le imprese hanno nel guidare la transizione verso un’economia sostenibile. Coniugare e trasferire nei processi produttivi industriali qualità, innovazione e sostenibilità richiede un mix di competenze, immaginazione e concretezza davvero unico. Proprio il riconoscimento di queste caratteristiche, unite al forte spirito imprenditoriale, ha messo in luce le attività de La Molisana - Gruppo che comprende lo storico pastificio fondato nel 1912 a Campobasso e oggi eccellenza del Made in Italy nella produzione di pasta di alta gamma - e della Magic Spa, azienda di Oleggio (Novara), leader nella produzione di airlaid (tessuto non tessuto, privo di materie plastiche), ovvero di assorbenti nel settore degli imballaggi alimentari, medicali e igienico-sanitari.

Così Banco Bpm sostiene la transizione

La Molisana e la Magic Spa, ciascuna nel proprio campo, hanno saputo tradurre la vocazione all’innovazione sia nei propri traguardi commerciali sia in percorsi virtuosi e di sensibilità verso le tematiche della Sostenibilità. Il riconoscimento a La Molisana e a Magic, vuol anche essere idealmente un tributo a tutte le imprese italiane che innovando, crescendo e facendosi carico delle nuove istanze Esg rendono l’economia del nostro Paese tra le più vitali e resilienti in Europa. In questo orizzonte, per sostenere la transizione verso un’economia sostenibile, Banco BPM ha sviluppato una gamma di prodotti e servizi, finanziari e consulenziali. Con riferimento ai temi climatici, sono stati individuati specifici traguardi in termini di nuove erogazioni di finanziamenti green e alle imprese appartenenti ai settori low-carbon, stabilendo, inoltre, un quadro di iniziative per supportare i clienti nel loro percorso di transizione climatica attraverso consulenza e offerta commerciale dedicate, in linea con la strategia Net-Zero adottata dal Gruppo finalizzata alla decarbonizzazione dei portafogli crediti e titoli del banking book. Infine, è stata confermata la neutralità delle emissioni nette di carbonio del Gruppo.

Pasta di alta gamma dal Molise

“La Molisana produce pasta con l’acqua incontaminata del Parco del Matese e con semola di prima qualità, derivata dal grano, di cui in azienda abbiamo un vero e proprio culto”. Così si legge nel Bilancio di Sostenibilità stilato nel 2022, ancora effettivo nelle grandi linee. Basate su tre parole-chiave: coraggio, radici, follia. Il coraggio è storico, risale al 1910, quando Domenico Ferro lascia la Campania - aveva un’attività avviata - per ricominciare in Molise, creando il primo mulino a palmenti. Suo figlio Giuseppe, farà risorgere il mulino, distrutto dalle bombe durante la seconda guerra mondiale, e lo farà crescere, diversificando gli affari, fino al boom degli anni Ottanta. Far crescere significa avere radici. I figli di Giuseppe, Domenico e Vincenzo, nel 1972 prendono li timone dell’azienda. E la follia (un pizzico)? È quella di Giuseppe Ferro Jr che sogna di acquisire lo storico pastificio di quel territorio in cui la F.lli Ferro è diventata riferimento del settore molitorio. Giuseppe condivide il sogno con la famiglia: Flavio, Rossella e Francesco. E nel 2011 acquistano La Molisana. Una nuova sfida. La Molisana non smette di investire, scrivendo una storia familiare di successo. I numeri della sostenibilità. Eccoli. Packaging di carta senza plastica; 65% dei materiali per il packaging da fonti rinnovabili; 98,7% dei materiali acquistati per packaging e prodotti da fonti rinnovabili; impianto fotovoltaico attivo dal 2024; nuova sede alimentata dal recupero del calore e del freddo; 100% dei rifiuti avviati a riciclo o recupero; oltre 1.600 le tonnellate di scarti freschi e secchi di produzione recuperati per la produzione di mangimi e altro a livello produttivo. In ambito sociale (dati 2022): 300 dipendenti diretti, di cui il 28% under 30 e quasi il 20% donne; tre quarti dei dipendenti sono originari del Molise; 650mila euro e più in sponsorizzazioni con realtà del territorio. La Molisana - proprietà della famiglia Ferro: Vincenzo presidente, Giuseppe ad, Rossella direttore marketing, Flavio direttore pastificio, Francesco direttore molino - si trova in linea con l’Agenda 2030 perché da sempre sostiene un modo di fare business che concilia il profitto con l’impegno etico e culturale. Utilizza grani coltivati in Molise, Marche, Puglia, Lazio e Abruzzo e produce pasta in 21 formati, in varie dimensioni. A Oleggio tra brevetti e imballaggi green E ora andiamo a Oleggio, sede di Magic Spa, altra azienda indicata da Banco Bpm. È leader e ha sviluppato diversi brevetti per materiali airlaid per gli imballaggi, biodegradabili e compost abili, affermandosi come pioniere nell’innovazione sostenibile. Dice l’ad Mara Galli: “Va menzionato il riconoscimento del MiSe - ministero dello sviluppo economico - per il merito di innovazione di Magic nello sviluppo di un pad biodegradabile. L’impegno verso la sostenibilità è tra i fattori che hanno catalizzato l’interesse e l’investimento del fondo Sviluppo Sostenibile gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR, contribuendo a rafforzare la leadership dell’azienda nel mercato”. Le novità industriali, le certificazioni ambientali (ottenute da Magic), gli accorgimenti per ridurre l’impatto sul clima di ogni lavorazione, vanno di pari passo, e lo ricorda con passione l’ad Galli, con l’aspetto sociale. L’azienda di Oleggio rispetta i diritti umani, è attenta alle condizioni di lavoro, nonché all’uguaglianza e all’inclusione nel trattamento delle persone, oltre che controllare la catena di fornitura, affinché i fornitori rispettino gli stessi principi.

Il rating legalità

Magic ha di recente ottenuto il rating di legalità, destinato allo scopo di promuovere comportamenti aziendali legali, etici e trasparenti. Il rating di legalità, di particolare attenzione nelle aziende orientate alle tematiche Esg, influenza le scelte degli investitori ed è una bussola per orientare il management nelle scelte di politica societaria che ne implementino il grado di adesione ai valori di sostenibilità. Il rating è promosso e deliberato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell’Interno. Ed è, va detto, indicatore dell’integrità e dello stato di buona salute di una azienda. Di cui gode con certezza Magic Spa, guidata da Mara Galli.