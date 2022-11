Tutte le novità di Airbnb

La scorsa estate ha visto un aumento delle prenotazioni su Airbnb del 30% rispetto al 2019. Un dato che non si limita a dimostrare come la passione per i viaggi non sia stata scalfita neppure da due anni di pandemia, anzi, ma che racconta un nuovo modo di viaggiare, più consapevole e si potrebbe dire anche più «smart».

Airbnb, la piattaforma globale di viaggio fondata nel 2007 a San Francisco conta oggi quattro milioni di host che hanno accolto e fatto sentire a casa quasi un miliardo di ospiti. Gli host Airbnb negli anni si sono abituati non solo a condividere i propri immobili, ma anche le proprie passioni con l’obiettivo di dare vita a un turismo più autentico, inclusivo e sostenibile.

Airbnb è una piattaforma in continua evoluzione, ecco perché dopo l’istruzione delle Categorie lo scorso maggio per permettere agli utenti di trovare soggiorni unici e non convenzionali - cui ne sono state aggiunte altre sei - oggi l’azienda introduce «Airbnb Star», un modo semplice e tutto nuovo per pubblicare il proprio annuncio su Airbnb con l’assistenza personalizzata di un Superhost.

Le oltre 30 milioni di persone che nell’ultimo anno hanno visitato Airbnb per scoprire di più sull’home sharing oggi potranno provare questa nuova esperienza in maniera più facile e veloce. Con «Airbnb Start» non si riceverà solo il supporto da Superhost, ma sarà possibile scegliere di accogliere un ospite esperto per la prima prenotazione.

Sempre a tutela degli host, l’azienda ha deciso di potenziare «AirCover» ampliando la verifica dell’identità a tutti gli ospiti che viaggiano perso i primi 35 paesi su Airbnb (il 90% delle prenotazioni totali); l’inserimento di un sistema di controllo delle prenotazioni negli Stati Uniti e in Canada, che aiuterà a ridurre le possibilità di feste che possono causare danni; l’aumento della protezione danni a tre milioni a tutela della casa e degli oggetti in essa contenuti; protezione automobilistica e nautica; protezione per oggetti d’arte e di valore. Sarà inoltre possibile presentare una richiesta di protezione dai danni in pochi semplici passaggi e tenere traccia facilmente del progresso della richiesta, dalla presentazione al pagamento.

«Airbnb è nata durante un periodo di recessione. Io e Joe non potevamo permetterci di pagare l’affitto, così abbiamo gonfiato tre materassini ad aria e creato AirBed & Breakfast. Presto persone da tutto il mondo si sono unite a noi» ha dichiarato Brian Chesky, ceo e cofondatore di Airbnb.

«Oggi, proprio come durante la recessione del 2008, le persone sono interessate ad avere un guadagno extra attraverso l’ospitalità. È per questo che abbiamo creato un modo semplice con cui milioni di persone possono pubblicare un annuncio su Airbnb. Con “Airbnb Start” ogni nuovo host Airbnb riceverà gratuitamente l’assistenza personalizzata di un Superhost, che lo accompagnerà dalla prima domanda alla prima prenotazione. E con l’assicurazione “AirCover” per gli host potenziata, questo è il momento perfetto per mettere il proprio spazio su Airbnb».

Secondo le stime, metà degli alloggi che sono stati attivati e prenotati nel terzo trimestre del 2022 hanno ricevuto la prima prenotazione entro tre giorni.

Per quanto riguardare le categorie, si aggiunge a quelle già esistenti «Novità», dove compariranno tutti gli annunci aggiungi su Airbnb nelle ultime dieci settimane. «In cima al mondo» permetterà invece di scoprire le case a 3.000 metri sopra il livello del mare con i loro panorami mozzafiato. La categoria «Di tendenza» raccoglierà tutte le case con valutazioni molto positive oltre agli annunci che hanno ricevuto più visite rispetto alla settimana precedente. «Spazi per giocare» riunirà le case con spazi per giocare a basket, sale giochi, minigolf, scivoli d’acqua e quant’altro. Gli amanti della Corea del Sud potranno invece ricercare tra gli «Hanok» - case tradizionali costruite con materiali completamente naturali - più belli del territorio. L’ultima importantissima aggiunta, vede invece l’inserimento della sezione «Spazi accessibili» dove sarà possibile consultare alloggi verificati con ingressi, camere da letto e servizi senza gradini, percorribili in sedia a rotelle.