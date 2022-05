Un rifugio a tutto relax

Un buon centro benessere, qualunque rifugio per un ritiro spirituale, un qualsiasi altrove dedicato alla cura di sé, regalano la sensazione di stare meglio. Palazzo Fiuggi intende darne la certezza: la wellness medical spa aperta dodici mesi fa nell’omonima cittadina termale applica il metodo di una misurabilità clinica. «A un anno dall’apertura, abbiamo molti dati a disposizione per affermarlo: i nostri risultati sono sbalorditivi. Facciamo un prelievo del sangue ai nostri ospiti all’arrivo e alla partenza. La regola è che i valori, dai trigliceridi al colesterolo, migliorano. Il beneficio è scritto nero su bianco» spiega a Panorama Lorenzo Giannuzzi, fondatore di Palazzo Fiuggi e Ceo di Forte Village.

La formula poggia su un concorso positivo, un’alleanza di elementi naturali: l’elegante palazzo in stile Liberty che ospita la struttura si trova in un parco secolare di circa 8 ettari, a 700 metri sul livello del mare, dove soffia un’aria purissima; l’acqua e le sue proprietà terapeutiche sono note dall’epoca romana; la cucina, squisita e appagante, è curata dallo chef Heinz Beck, tre stelle Michelin e autorità internazionale nelle preparazioni in grado di abbinare gusto e salute; l’équipe medico-scientifica, guidata dal professore David Della Morte Canosci, elabora programmi personalizzati per ogni ospite (lo stesso avviene con i menu), cucendoli addosso alle sue esigenze specifiche: dimagrire, disintossicarsi, recuperare da una malattia o rinvigorire le difese immunitarie. Il tutto in uno spazio generoso in cui l’innovazione degli strumenti incontra la pace degli ambienti. Dove la quiete, i colori vivi degli alberi e dei fiori, sono di casa.

«Abbiamo clienti che ci raggiungono da tutto il mondo. Dal Medio Oriente all’Australia, dal Canada agli Stati Uniti. L’impatto che abbiamo avuto sul mercato è stato sorprendente anche per noi stessi. È un elemento che ci motiva ad andare avanti con passione e trasporto» dice Giannuzzi sorridendo. Poi ammette soddisfatto: «Abbiamo suscitato non poche preoccupazioni nei nostri competitor, abbiamo attirato la curiosità delle medical spa più famose. I loro addetti sono venuti in incognito a visitarci».

Eppure, non c’è la tentazione di riposare sugli allori, anzi Palazzo Fiuggi si percepisce come un laboratorio, un osservatorio sul benessere pronto ad accogliere tendenze provenienti da tutto il mondo. Già ora l’approccio è sposare il sapere occidentale con quello orientale, la scienza con la spiritualità. Ecco allora, tra le novità, l’arrivo di Vikas Gupta, specialista in medicina ayurvedica, yoga, nutrizione. Il programma da lui firmato in collaborazione con il team di specialisti della medical spa, dalla durata di 3 o 5 notti, combina alimentazione, respirazione e utilizzo delle erbe, che con le loro proprietà sanno aiutare il corpo a ritrovare l’equilibrio, l’armonia, la consapevolezza di sé. Una terapia anche per l’anima.

Una delle creazioni dello chef Heinz Beck Palazzo Fiuggi

«Cerchiamo e cercheremo costantemente di alzare e diversificare il livello della nostra proposta» commenta Giannuzzi. «In generale, introduciamo metodi e soluzioni di ogni tipo: per elevare la qualità del sonno o allevare lo stress psico-fisico. Ci affascina l’idea di rimediare ai danni provocati dalla vita moderna, di offrire una gamma completa per una rinascita».

In quest’ottica, dall’India lo sguardo si estende fino alla California, creando un ponte di collegamento tra l’Italia e gli Stati Uniti: Palazzo Fiuggi ha avviato una collaborazione con The Ranch, altra eccellenza globale nel mondo della salute e del wellness. Alla base c’è la voglia di collaborare, di sviluppare d’intesa esperienze da offrire agli ospiti. Il primo frutto di questo connubio è un programma di 8 giorni che affianca attività fisiche, mediche e olistiche, favorendo la perdita di peso fisico e l’allentamento delle tensioni mentali.

Tra le attività quotidiane, yoga, trattamenti spa, massaggi, allenamenti nel «Movement Lab», l’avveniristica palestra di Palazzo Fiuggi, sebbene a definirla così si finisca per sminuirla. A impreziosirla, la presenza di attrezzature futuristiche per attivare tutti i muscoli, minimizzando il rischio di movimenti bruschi o incorretti. Altro pezzo forte del programma sviluppato con The Ranch, accanto alla cucina vegana di Heinz Beck, è un trekking di 4 ore giornaliero: «Nella vallata non c’è nessun insediamento industriale, s’incontrano boschi straordinari, paesi medioevali arroccati, qualcosa di unico per chi arriva dalle grandi città del mondo».

Palazzo Fiuggi non è un’oasi nel deserto, ma un tassello in armonia con un contesto splendido, dove si spende con piacere il tempo per guadagnare il benessere.