WhatsApp, finalmente si possono trasferire i dati da Android a iPhone

Per chi è legato ai vecchi messaggi di WhatsApp e cambia spesso smartphone è come aver trovato il Santo Graal, perché finalmente si potranno spostare i dati da Android ad iPhone in maniera sicura e gratuita. L'attesa novità arriva con l'aggiornamento all'app di messaggistica è frutto della collaborazione tra Apple e WhatsApp. Al momento la funzione è disponibile soltanto nella fase di setup e impostazione di un nuovo smartphone della mela, con la migrazione dei dati che avverrà tramite l'app Passa a iOS, finora circoscritta soltanto al passaggio dei dati tra smartphone Samsung e iPhone.



Anticipata a inizio anno dopo aver scoperto la funzione nel codice di WhatsApp, è al momento disponibile in versione beta e sarà estesa a tutti nel corso delle prossime settimane ((ma non per gli account Business). Un passaggio rilevante è che il trasferimento di foto, video, audio, ma anche contatti, preferiti, account di posta elettronica, messaggi e calendari avverrà tramite una connessione Wi-Fi Direct, invece che sfruttando il cloud, come avviene nei consueti backup. L'aggiornamento è stato annunciato direttamente da Mark Zuckerberg, che in un post Facebook ha scritto:" Stiamo aggiungendo a WhatsApp la possibilità di passare in modo sicuro da un telefono all'altro e trasferire la cronologia delle chat, le foto, i video e i messaggi vocali tra Android e iPhone mantenendo la crittografia end-to-end. Questa è una delle funzionalità più richieste. L'anno scorso abbiamo lanciato questa possibilità da iPhone verso Android e ora abbiamo aggiunto anche il supporto da Android a iPhone".

Dal lato tecnico, effettuare la migrazione dei dati verso iPhone è semplice e prevede soltanto l'installazione del sistema operativo iOS 15.5 o delle versione successive. Da lì, una volta lanciata l'app Passa a iOS e aver associato i due telefoni con il codice che comparirà sullo schermo, basterà seguire le indicazioni e mantenere accesi (e possibilmente con una carica della batteria superiore al 50%) i dispositivi. Quanto al tempo necessario per concludere l'operazione, è impossibile stabilirlo a priori poiché dipende dalla quantità di dati da trasferire.

L'implementazione della funzionalità facilita quindi la vita a chi decide di acquistare un iPhone dopo essersi affidato a terminali Android, evitando così di dover ricorrere ad applicazioni di terze parti che per completare la migrazione dei dati senza limitazioni richiedevano l'acquisizione di una licenza a prezzi inclusi tra i 25 e 49 euro. Ci sono anche alternative gratuite, come l'opzione del trasferimento delle chat WhatsApp da Android a iPhone via email, ma richiedono più passaggi e una conoscenza più approfondita del mezzo tecnologico.