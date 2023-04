WhatsApp su due smartphone è finalmente realtà: ecco come sfruttare la companion mode

Finalmente ci siamo: utilizzare WhatsApp su due smartphone contemporaneamente non è più una missione impossibile. Questo grazie alla companion mode, estensione della modalità WhatsApp Web, novità distribuita inizialmente solo a un numero ristretto di utenti, ma che ora si sta allargando a tutti gli utenti che hanno installato l'app in versione beta. Vediamo di che si tratta, come funziona e come attivarla.



Il vero WhatsApp multi-dispositivo con la companion mode

Il team di sviluppatori di WhatsApp sta rilasciando in questi giorni una novità molto interessante, attesa da parecchio tempo tra gli utenti: si tratta della cosiddetta companion mode, una sorta di potenziamento della funzionalità multi-dispositivo, per la quale è stato recentemente aumentato il limite per l'utilizzo fino a quattro dispositivi. Grazie alla novità in distribuzione per gli utilizzatori di WhatsApp Beta, è ora possibile utilizzare l'app di messaggistica su due smartphone contemporaneamente, collegando il proprio account WhatsApp a un altro telefono senza che quello principale risulti necessariamente collegato a Internet.

Questa funzione, molto richiesta e già disponibile su altre app, come Telegram, aveva iniziato a mostrarsi lo scorso novembre con la versione 2.22.24.18 di WhatsApp Beta per Android, ma finora era riservata a un ristretto numero di utenti. La companion mode è in distribuzione graduale per tutti i beta tester dotati almeno di WhatsApp Beta 2.23.8.2 (o WhatsApp Business Beta) su Android, e se tutto procederà per il meglio non ci vorrà molto per vederla arrivare sulla versione stabile di WhatsApp.

Come collegare un secondo smartphone allo stesso account WhatsApp

Innanzitutto, dobbiamo specificare che la funzionalità è per ora disponibile solamente per Android, ma qualora il vostro smartphone principale abbia iOS come sistema operativo, potreste comunque associare un secondo smartphone (questa volta Android) allo stesso account. Come fare dunque per collegare un secondo smartphone Android (o un tablet, volendo) allo stesso account WhatsApp? Non dovete fare altro che seguire questi semplici passaggi (è più complicato da dire che da fare):

scaricate la versione più recente di WhatsApp Beta o WhatsApp Business Beta sullo smartphone o sul tablet secondario (a partire dalla 2.23.8.2), attraverso il programma beta del Google Play Store o passando da APKMirror; aprite l'app: nella schermata di registrazione premete sui tre puntini in alto a destra e selezionate "Collega all'account esistente"; aprite WhatsApp sullo smartphone principale (quello dove è già attivo l'account), premete sui tre puntini in alto a destra, selezionate "Dispositivi collegati" e poi "Collega un dispositivo"; inquadrate il codice QR spuntato sullo smartphone secondario e il gioco è fatto.

Naturalmente questo procedimento porta anche alla sincronizzazione della cronologia delle chat, che rimarrà aggiornata su tutti i dispositivi collegati (smartphone, tablet o PC). Le chat rimangono protette dalla crittografia end-to-end anche durante l'utilizzo di WhatsApp sullo smartphone secondario. Speriamo che tutto proceda per il meglio e che la companion mode possa presto arrivare sulla versione stabile dell'applicazione.

Ora diteci la verità: da quanto stavate aspettando questa novità su WhatsApp?

Info: tuttoandroid.net