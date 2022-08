Xiaomi MIX Fold 2 è ufficiale e pronto a sfidare i pieghevoli Samsung

Xiaomi ha svelato ufficialmente un nuovo smartphone pieghevole, che va dunque a "rispondere" alla quarta generazione di dispositivi Samsung della serie Galaxy Z. Si chiama Xiaomi MIX Fold 2 e raccoglie l'eredità del suo predecessore lanciato nella primavera 2021, rispetto al quale perde la dicitura "Mi", che ormai non appare più sui prodotti del marchio. Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi al nuovo smartphone, tra specifiche tecniche, design, funzionalità, prezzi e data di uscita.



Xiaomi MIX Fold 2 è ufficiale in Cina: parte la sfida a Samsung Galaxy Z Fold4

Xiaomi MIX Fold 2 è uno smartphone pieghevole che si apre/chiude a libro in modo simile a Galaxy Fold4, con un design rinnovato rispetto alla precedente generazione. Le specifiche tecniche sono ovviamente da flagship e da dispositivo premium e comprendono un doppio schermo: a disposizione un display esterno AMOLED da 6,56 pollici Full-HD+ e uno principale, interno, OLED LTPO da 8,02 pollici. Entrambi offrono un refresh rate fino a 120 Hz e una luminosità massima di 1000 nit.

A gestire tutto il sistema ci pensa il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, il chipset di punta del produttore californiano, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5 e da 256, 512 GB o addirittura 1 TB di memoria interna UFS 3.1. A livello fotografico Xiaomi fa una scelta diversa dal "rivale" Samsung e opta per non integrare una fotocamera interna (posizionata sotto allo schermo sul Galaxy). In compenso a bordo trovano spazio una tripla fotocamera esterna (con sensore principale da 50 MP con OIS, sensore ultra-grandangolare da 13 MP e tele da 8 MP con zoom 2x) e una singola fotocamera da 20 MP integrata nello schermo esterno 21:9 con un piccolo foro: volendo, possono essere tutte utilizzate per videochiamate o selfie sfruttando il display secondario. Da segnalare come il comparto fotografico porti la firma di Leica, che da qualche tempo ha avviato una partnership con Xiaomi (il primo smartphone a sfruttarla è stato Xiaomi 12S Ultra).

La batteria a doppia cella è da 4500 mAh e supporta la ricarica rapida con cavo da 67 W, che permette di tornare al 100% nel giro di 40 minuti. In questo caso c'è stato un passo indietro rispetto ai 5000 mAh della precedente generazione, ma la scelta si rivela sicuramente fondamentale per la riduzione dello spessore (appena 5,4 mm da aperto e 11,2 mm da chiuso). Ha contribuito senza dubbio anche il lavoro svolto sulla cerniera, definita "Micro Waterdrop”, che occupa 8,8 mm. Tutto questo contribuisce pure al contenimento del peso, che passa dai 317 grammi del precedente modello ai 262 grammi di quello attuale. La dissipazione del calore viene affidata a una VC con un'area totale di 2520 mm², con una conduttività termica migliorata del 50%.

La scheda tecnica completa di Xiaomi MIX Fold 2:

display esterno AMOLED 21:9 da 6,56 pollici a risoluzione Full-HD+ (2520 x 1080 pixel) con refresh rate fino a 120 Hz, luminosità fino a 1000 nit e vetro Corning Gorilla Glass Victus

display principale pieghevole OLED LTPO 2.0 da 8,02 pollici a risoluzione 2160 x 1914 con refresh rate fino a 120 Hz, luminosità fino a 1000 nit e rivestimento Ultra-Thin Glass

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 4 nm con CPU octa core fino a 3,2 GHz di frequenza

12 GB di RAM LPDDR5 e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera esterna con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP (f/1.8) con OIS, ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.4) e tele da 8 MP (f/2.6) con zoom 2x

fotocamera anteriore esterna da 20 MP

connettività 5G dual SIM (nano+nano), dual VoLTE, Wi-Fi 6 Plus, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, porta USB Type-C

speaker stereo Harman Kardon

batteria da 4500 mAh a doppia cella con ricarica rapida cablata da 67 W

sistema operativo: MIUI Fold basata su Android 12L

dimensioni: 161,6 x 73,9 x 11,2 mm (chiuso), 161,6 x 144,7 x 5,4 mm (aperto), peso di 262 g

A livello software Xiaomi MIX Fold 2 può contare sulla MIUI Fold, una versione specificatamente pensata per i dispositivi pieghevoli e basata, per l'appunto, su Android 12L. La casa cinese integra un multitasking avanzato per consentire l'uso di più app e il passaggio rapido tra di esse, un layout ridisegnato e studiato appositamente per l'ampio display principale, gesture specifiche e tanta Intelligenza Artificiale.

Prezzo e uscita di Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi MIX Fold 2 è per il momento disponibile all'acquisto solo in Cina, ma nel corso dei prossimi mesi potrebbe fare il suo debutto anche sul mercato internazionale (per ora non ci sono indicazioni ufficiali). Il nuovo smartphone pieghevole viene proposto in patria nelle colorazioni Black e Gold e in tre diverse configurazioni ai seguenti prezzi:

12-256 GB a 8999 yuan (circa 1300 euro al cambio attuale)

12-512 GB a 9999 yuan (circa 1450 euro al cambio attuale)

12 GB - 1 TB a 11.999 yuan (circa 1740 euro al cambio attuale)

Info: tuttoandroid.net