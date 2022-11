Tanti Samsung Galaxy stanno per ricevere Android 13: ecco la roadmap ufficiale della One UI 5

La One UI 5 basata su Android 13 è stata lanciata in versione stabile a partire dalla serie Samsung Galaxy S22 un paio di settimane fa, ma ora è il momento di scoprire la tabella di marcia per gli altri smartphone e i tablet Android del produttore. La casa sud-coreana ha infatti diffuso le tempistiche ufficiali europee per l'aggiornamento, che raggiungerà decine e decine di prodotti entro i prossimi mesi. Andiamo insieme a scoprire quando arriverà Android 13 sul vostro dispositivo Samsung Galaxy.



Quando arriverà Android 13 su smartphone e tablet Samsung Galaxy in Europa

La nuova versione della One UI è stata lanciata in beta già durante l'estate, persino prima del solito se guardiamo agli anni precedenti, e questo anticipo si è poi tradotto in un rilascio addirittura entro il mese di ottobre per Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra. Abbiamo già avuto modo di scoprire bene o male quali dovrebbero essere i modelli a riceverla nelle prossime settimane o mesi, ma oggi possiamo darvi le tempistiche ufficiali dichiarate da Samsung per il mercato europeo. La roadmap riguarda in particolare la Germania, ma non dovrebbero esserci grosse differenze rispetto al resto dei Paesi, Italia compresa, dato che il colosso coreano li considera tutti smartphone EU.

L'annuncio è arrivato direttamente sul sito ufficiale tedesco del produttore, e dunque ci aspettiamo che le tempistiche vengano rispettate senza intoppi. Il mese corrente, quello di novembre, sarà già particolarmente ricco di aggiornamenti per gli smartphone e i tablet Samsung: dovrebbero infatti ricevere One UI 5 e Android 13 gli smartphone delle gamme Samsung Galaxy S21, Galaxy S20 5G, Galaxy Note 20, ma anche Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G, i pieghevoli Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold3 5G e i tablet Galaxy Tab S8. Entro la fine dell'anno l'update arriverà su diversi altri modelli, compresi Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Flip e Z Flip 5G. Molti di questi modelli sono già in piena fase beta, anche se purtroppo noi italiani non possiamo aderire al programma (chissà se mai potremo farlo in futuro).

La tabella di marcia arriva fino al mese di febbraio 2023, ma potrebbe non essere esaustiva: non è da escludere che altri prodotti possano essere aggiornati successivamente. Purtroppo, come ormai dovreste sapere, non è compresa la serie Galaxy S10 (ad eccezione del modello Lite), che ha già ricevuto le tre major release previste dal produttore (Samsung ha ulteriormente allungato a quattro da Galaxy S21). La maggior parte dei prodotti più recenti sarà aggiornata dunque entro la fine del 2022, e si tratta di un bel passo avanti rispetto al passato: solo fino a qualche tempo fa era già un "lusso" vedere l’aggiornamento sui primi flagship entro dicembre/gennaio. Ovviamente il tutto è tarato in base alla schede tecniche dei vari prodotti.

Come promesso, ecco la roadmap europea dell'aggiornamento Samsung alla One UI 5 basata su Android 13:

Novembre 2022

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Fold3 5G

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Flip3 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S20+ 5G

Galaxy S20 5G

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE 5G

Galaxy Note20 Ultra 5G

Galaxy Note20 5G

Galaxy Note20

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy Tab S8+, Tab S8+ 5G

Galaxy Tab S8, Tab S8 5G

Galaxy Tab S8 Ultra, Tab S8 Ultra 5G

Galaxy Tab S7, S7+

Dicembre 2022

Galaxy Z Fold2 5G e LTE

Galaxy Z Flip e Z Flip 5G

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20+

Galaxy S20

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy A72

Galaxy A71

Galaxy A52, A52 5G e A52s 5G

Galaxy A51

Galaxy A32 5G

Galaxy M53 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M32

Galaxy XCover6 Pro

Galaxy XCover Pro

Galaxy Tab S7 FE 5G

Galaxy Tab S7 FE

Gennaio 2023

Galaxy A23 5G

Galaxy A22 e A22 5G

Galaxy A13 e A13 5G

Galaxy A12

Galaxy M23 5G

Galaxy M22

Galaxy M13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab Active4 Pro 5G

Galaxy Tab Active4 Pro

Galaxy Tab Active3

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Febbraio 2023

Galaxy A04s

Galaxy A03, A03s

Il vostro smartphone o tablet Android targato Samsung riceverà l'aggiornamento?

Info: tuttoandroid.net