Samsung lancia la One UI 5 con Android 13 in Italia: si parte dai Galaxy S22

Samsung lo aveva promesso venerdì scorso con l'annuncio ufficiale: Android 13 è arrivato sui primi smartphone Samsung con l'aggiornamento alla One UI 5. Dopo qualche settimana di beta test, la distribuzione della versione stabile è partita in Italia e riguarda Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, ma presto riguarderà tanti altri prodotti del marchio sud-coreano. Vediamo quali sono le principali novità in arrivo con l'aggiornamento e come scaricare il nuovo firmware senza attendere la notifica del sistema.



Samsung lancia la One UI 5 con Android 13 in Italia: sono i Galaxy S22 ad aprire le danze

Samsung sta migliorando di anno in anno: non è passato così tanto tempo dai periodi nei quali era lecito attendersi aggiornamenti di questo tipo non prima del gennaio successivo. Già con Android 12 e la One UI 4 il produttore aveva dato una bella sterzata, rilasciando l'update nel mese di novembre, ma con Android 13 i lavori sono stati ancora più rapidi. Complice un programma beta apertosi prima del solito (a inizio agosto), la gamma Samsung Galaxy S22 sta già ricevendo in Italia la One UI 5 ancora prima della fine del mese di ottobre, sia sui modelli no brand sia su quelli brandizzati dagli operatori.

I firmware in distribuzione sono i S90*BXXU2BVJA e richiedono un download di quasi 3 GB: il nostro consiglio è dunque quello di procedere allo scaricamento soltanto sotto rete Wi-Fi, a meno che l'offerta mobile non fornisca una quantità di giga virtualmente infinita. Le novità sono tantissime e sono descritte nel dettaglio dal changelog che si presenta prima dell'installazione, mentre le patch di sicurezza rimangono per ora al mese di ottobre 2022 (ci vorrà probabilmente solo qualche giorno prima di vedere quelle di novembre).

Le principali novità sono riassunte da Samsung stessa in questi sei punti chiave, che vanno ad aggiungere ulteriori cambiamenti rispetto a quelli integrati direttamente da Google col suo sistema operativo:

Nuovo look per icone e illustrazioni

Nuovo pop-up delle chiamate e nuovo layout delle notifiche

Nuova gestione per la personalizzazione del dispositivo (schermata di blocco, sfondi, nuovo layout per i widget)

Ottimizzazione della produttività (multitasking migliorato, nuova possibilità di estrazione e scansione di un testo, Samsung Dex e Samsung Notes ottimizzate, Dispositivi Connessi)

Modalità routine ottimizzata, nuova Modalità Sonno

Ottimizzazione di privacy e sicurezza

Scendendo un po' più nel dettaglio, con la One UI 5 si possono apprezzare nuove icone, ora più ampie anche nelle notifiche, con sfumature sottili e contrasti migliorati, nuove animazioni ed effetti di transizione, effetti di sfocatura sullo sfondo del pannello rapido, della schermata home e in tutto il sistema, maggiori possibilità di personalizzazione tra tavolozza dei colori con maggiore scelta, stili orologio, schermata di blocco, schermata di chiamata e non solo, Modalità Sonno per automatizzare alcune azioni (come attivare la Modalità Notte e modificare la modalità audio a una certa ora), possibilità di impilare i widget nella schermata home (occupando così meno spazio), multitasking migliorato attraverso nuove gesture per il passaggio allo schermo diviso, nuovo pop-up per le chiamate in arrivo con possibilità di rispondere rapidamente con un SMS quando occupati, possibilità di estrarre testo dalle foto e dalle immagini (nella Galleria, nell'app Fotocamera e persino nella Tastiera), ottimizzazioni per Samsung DeX, nuovo menu dedicato ai Dispositivi connessi all’interno delle impostazioni di sistema (con SmartThings, Smart View, Quick Share, DeX, Android Auto e così via), possibilità di interrompere le app attive in background direttamente dai quick settings, funzionalità lato privacy e sicurezza racchiuse e riordinate in un unico punto e tanto altro.

Come aggiornare Samsung Galaxy S22 ad Android 13 con One UI 5

L’aggiornamento con Android 13 e One UI 5 è disponibile in Italia a partire da Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, e la distribuzione riguarda fin da subito i modelli no brand e brandizzati. Gli utenti italiani possono dunque mettere fin da subito le mani sulla nuova release, nonostante anche quest'anno il nostro Paese fosse rimasto fuori dal programma beta. Per aggiornare gli smartphone basta recarsi all'interno delle impostazioni di sistema, seguendo il percorso "Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa".

Quando arriverà la One UI 5 su altri dispositivi Samsung

La One UI 5 basata su Android 13 arriverà, come abbiamo visto, su tantissimi altri dispositivi Samsung Galaxy, tra smartphone e tablet. A breve distanza dai Galaxy S22 riceveranno l'aggiornamento Galaxy Z Fold4 e Z Flip4, seguiti dai flagship e dai pieghevoli dello scorso anno (Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, Z Fold3 5G e Z Flip3 5G), che sono in piena fase beta, e poi via via tutti gli altri (per la fascia media si dovrebbe partire dai Galaxy A52). La maggior parte dei modelli di fascia alta dovrebbe ricevere l’aggiornamento entro la fine dell’anno.

Quali modelli di smartphone e tablet Samsung riceveranno One UI 5 e Android 13

Una dichiarazione ufficiale dei modelli di smartphone e tablet Samsung Galaxy che riceveranno la One UI 5 non è ancora disponibile, ma possiamo comunque mettere giù una lista basata su quanto fatto in precedenza dal produttore e sugli anni di supporto annunciati. Si tratta di una lista molto lunga, dato che di recente la casa sud-coreana ha deciso di aumentare il numero di major release da distribuire come aggiornamento per i suoi prodotti, soprattutto sulla fascia alta e media.

Ecco quali sono gli smartphone che dovrebbero ricevere la One UI 5 basata su Android 13:

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy A73 5G

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A23

Samsung Galaxy A23 5G

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A13 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A04

Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy A03

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy A12 Nacho

Samsung Galaxy A22 5G

Samsung Galaxy A22

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A Quantum 2

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A Quantum

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy M53

Samsung Galaxy M33

Samsung Galaxy M23

Samsung Galaxy M52 5G

Samsung Galaxy M32 5G

Samsung Galaxy M32

Samsung Galaxy M62

Samsung Galaxy M42 5G

Samsung Galaxy M22

Samsung Galaxy M13

Samsung Galaxy M13 5G

Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy F42 5G

Samsung Galaxy F62

Samsung Galaxy F13

Samsung Galaxy F12

Samsung Galaxy F22

Samsung Galaxy F23

Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Samsung Galaxy XCover 5

Questa invece la lista dei tablet Samsung che dovrebbero ricevere l'aggiornamento:

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S7+

Samsung Galaxy Tab S7

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy Tab S6 5G

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Tab A7

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro

Il lungo e corposo elenco qui sopra potrebbe aver lasciato fuori qualche modello, che potrebbe essere aggiornato un po' a sorpresa, ma potrebbe anche essere un po' ottimistico: tutto dipenderà da come procederà lo sviluppo sui singoli dispositivi.

