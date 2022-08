Apple annuncia un nuovo evento: ecco quando saranno presentati gli iPhone 14

I rumor ci hanno azzeccato anche questa volta: l'evento di presentazione ufficiale della serie iPhone 14, che svelerà diverse novità di casa Apple, si terrà il prossimo 7 settembre 2022. L'evento prende il nome "Far out" e si svolgerà allo Steve Jobs Theater di Cupertino, in California.



Gli iPhone 14 saranno presentati il 7 settembre 2022

Esattamente come anticipato dalle indiscrezioni dei giorni scorsi, il prossimo evento di presentazione di Apple si svolgerà mercoledì 7 settembre 2022 alle ore 19:00 italiane: è stata la stessa casa di Cupertino a confermare ufficialmente la data, durante la quale conosceremo tutti i dettagli sulla serie iPhone 14 e non solo. Come di consueto, l'evento di lancio potrà essere seguito in diretta streaming.

Come sempre Apple non ha rivelato alcun dettaglio riguardante le novità che saranno al centro dell'evento, ma siamo sicuri che, visto il periodo, i grandi protagonisti saranno gli iPhone 14. In base a ciò che sappiamo, la gamma continuerà a essere composta da quattro varianti, ma stavolta dovremo fare a meno della versione Mini: pare infatti che quest'ultima sarà sostituita dall'inedita versione Max, che potrà contare su un display più grande rispetto ad iPhone 14.

Oltre ai due appena nominati, dovrebbero far parte della gamma iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, che costituiranno il vero e proprio upgrade a livello generazionale. Questo perché sembra che iPhone 14 e iPhone 14 Max non potranno contare sul nuovo SoC Apple A16 Bionic, ma continueranno ad utilizzare l'A15 Bionic visto sulla gamma iPhone 13. Per i Pro sono inoltre previsti i miglioramenti più significativi nel comparto fotografico, con un nuovo sensore principale da 48 MP e altre novità.

L'evento Apple non si concentrerà solo sugli iPhone 14: sono previste novità anche lato smartwatch, con la presentazione della Apple Watch Series 8, forse affiancata da un nuovo Apple Watch SE. In più a bollire in pentola potrebbero esserci anche nuovi prodotti per la linea AirPods e altre novità per quanto concerne i servizi accessibili tramite iOS e watchOS. Apple dovrebbe essere al lavoro su ulteriori prodotti, come nuovi Mac e nuovi iPad, ma pare che vedremo questi ultimi durante un secondo evento fissato per il mese di ottobre.

Appuntamento, dunque, alle ore 19:00 del 7 settembre 2022: pronti a scoprire iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max e le altre novità? Qui per accedere alla diretta streaming (potete già impostare la notifica).

Info: tuttotech.net