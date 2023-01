Il tech che verrà: 5 nuovi oggetti in arrivo nel 2023

Una carrellata di prodotti tra ritocchi incrementali, look rinnovati e tecnologie innovative definiscono ogni anno le novità che riserva il mercato consumer hi-tech. Il 2023 non farà eccezione e nel corso dei mesi assisteremo al lancio di tanti dispositivi, alcuni prevedibili, altri molto meno. Tra questi non mancheranno eccezioni da guardare con attenzione, per via dell'impatto che potrebbero generare e come prima pietra per un futuro da esplorare negli anni a venire. Qui di seguito elenchiamo cinque dispositivi che stanno per arrivare sul mercato e su cui contiamo di mettere le mani più avanti per raccontarveli meglio.

Visore per la realtà aumentata di Apple

Tim Cook è stato chiaro nel delineare l'interesse della compagnia rispetto al Metaverso di Meta. “La realtà virtuale isola l'individuo, con la realtà aumentata invece si può interagire con le nuove tecnologie adattate al mondo reale. E in futuro ci chiederemo come abbiamo fatto a vivere senza, proprio come successo con Internet”. Queste parole, espresse da Cook anche durante la visita a Napoli del settembre scorso, certificano come Apple sia prossima al lancio del visore per la realtà aumentata di cui si parla da oltre due anni. Come sempre la Mela entra in scena con un dispositivo quando i tempi sono maturi e le voci più accreditate parlano di fine primavera o inizio estate come periodo di lancio. Pochi i dettagli filtrati sull'hardware, che dovrebbe integrare un display Oled, più di dieci fotocamere e una tecnologia per il rilevamento dello sguardo, certo è il prezzo fuori dall'ordinario.

Gli smartphone pieghevoli di Oppo

Dopo Samsung e Huawei aumentano i foldable in arrivo sul mercato europeo. Tra le novità in rampa di lancio ci sono Find N2 e Find N2 Flip, la doppietta firmata Oppo, che replica la diversificazione di Samsung con le famiglie Z Fold e Z Flip. Se il più grande è l'erede del primo modello con display flessibile, il pieghevole a conchiglia segna il debutto di Oppo nella categoria e arriva dopo tre anni di lavoro tra ricerca e sviluppo, con lo schermo esterno (in verticale da 3,26’’) più ampio dei competitor. Del Find N2 colpiscono invece i 233 grammi che ne fanno il pieghevole XL più leggero sul mercato. Già disponibili in Cina, il potenziale appare notevole e non resta che attenderli per provarli sul campo.

Dyson Zone

Un oggetto senza eguali che segna il debutto nell'audio e tra i wearable. Cancellazione attiva del rumore e sistema di purificazione dell'aria sono i due punti forti delle cuffie della compagnia inglese che ha cambiato la storia degli aspirapolvere. Come per gli altri prodotti del brand, investimenti, ricerca e potenza sono le peculiarità di un prodotto che rimanda alle mascherine diventate popolari durante la pandemia ma che in realtà è stato pensato prima del coronavirus. Pensate per ridurre le distorsioni e i rumori circostanti grazie anche agli 11 microfoni incorporati, oltre che in grado di catturare il 99% di particelle inquinanti e filtrare aria pulita tramite la visiera removibile che non entra in contatto con il volto di chi le indossa, le Dyson Zone debuttano nei prossimi giorni in Cina e poi a marzo a Singapore, Hong Kong, Stati Uniti e Regno Unito a un prezzo che dovrebbe aggirarsi sui 900-1000 dollari.

XRai Glass

Non si vuole illudere nessuno, però sarebbe bello se il 2023 fosse l'anno di XRai Glass, gli occhiali per la realtà aumentata in grado di convertire il testo e mostrare sulle lenti di chi li indossa quanto detto dalla persone più vicine. Concepiti per non udenti e ipoudenti, secondo chi li ha provati hanno il potenziale per cambiare in meglio la vita di chi ha sente poco o nulla. “Come persona sorda sono rimasto sbalordito dalla tecnologia, perché i sottotitoli in tempo reale consente di essere coinvolto nella conversazione, non restare indietro e poter quindi prendere decisioni grazie a quello che conosco”, ha affermato Steve Crump, fondatore e presidente di DeafKidz International, organizzazione che si dedica ai bisogni di bambini e adulti non utenti. Gli occhiali XRai saranno lanciati a breve nel Regno Unito e in seguito verranno gradualmente resi disponibili in altri paesi.

Motorola ThinkPhone

Una scocca in kevlar, il rosso come colore distintivo di alcuni elementi primari e un design che strizza l'occhio ai portatili che hanno fatto la storia di Lenovo. Questo è l'identikit dello smartphone con cui Motorola (la divisione Mobility è sotto il controllo di Lenovo dal 2014) vuole celebrare i 30 anni di ThinkPad, serie che ha segnato tappe determinanti nello sviluppo dei notebook dopo l'intuizione nata da IBM (che nel 2005 ha venduto la divisione PC a Lenovo). L'idea di Motorola è sfornare un telefono di fascia alta, con tripla fotocamera posteriore, da spingere proprio per l'originalità del design e per dare lustro a una gamma tanto iconica quanto ancora protagonista in grande spolvero nel ramo dei personal computer.