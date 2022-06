L’assistente Google sbarca sui Samsung Galaxy Watch4

Gli smartwatch Galaxy Watch4 di Samsung possono finalmente contare su Google Assistant, elemento che dona loro una marcia in più dal punto di vista dell’esperienza di utilizzo.



I Samsung Galaxy Watch4 sono i primi smartwatch dell’azienda basati sulla nuova piattaforma Wear OS unificata, frutto della collaborazione tra Samsung e Google nata per alzare l’asticella nel mercato degli smartwatch Android e provare a contrastare Apple Watch, vero dominatore del segmento.

Niente più sistema operativo proprietario Tizen, quindi, ma un nuovo sistema che può godere di tutte le potenzialità messe a disposizione degli utenti dal Google Play Store, come l’accesso alle app e ai servizi più popolari di Google (come Google Maps, Google Pay e YouTube Music). Nonostante il passaggio alla nuova piattaforma Wear OS, i più recenti smartwatch a marchio Samsung sono finora stati orfani di un pezzo: non vi era il supporto a Google Assistant.

Dopo mesi di attesa, con la notizia nell’aria per tanto tempo, gli smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch4 stanno finalmente ricevendo il supporto all’assistente virtuale di Google, che donerà ai possessori di questi orologi intelligenti una nuova possibilità di interazione tramite comandi vocali precisi e puntuali: il produttore sudcoreano, tuttavia, precisa che l’introduzione di Google Assistant non va a soppiantare Bixby, assistente virtuale proprietario, ma costituisce un’alternativa.

L’unica nota dolente, almeno per gli utenti italiani, è che al momento il supporto a Google Assistant per i Galaxy Watch4 supporta 12 lingue e viene reso disponibile solo in alcuni paesi, tra cui non figura l’Italia: questi sono Australia, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Giappone, Taiwan, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti.

Sebbene indubbiamente si tratti di una novità di assoluto rilievo, l’introduzione dell’assistente Google sui Galaxy Watch4 ha portato con sé alcuni problemi, segnalati in lungo e in largo dagli utenti: tra questi, al netto di un calo fisiologico dell’autonomia, vi è un problema molto grave che porta lo smartwatch a disconnettersi dal telefono a cui è accoppiato, rendendo impossibile il processo di riconnessione tra i due dispositivi.

Sembra che per Samsung e Google ci sia ancora da lavorare per mettere a punto il tutto e far quadrare il cerchio: pensando a questo, forse è per questo che la novità non sia stata ancora portata in Italia per tutti ma solo ad alcuni fortunati.

info: tuttotech.net