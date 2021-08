«Vivienne Westwood. Sfilate».Un volume per festeggiare gli 80 anni della regina del punk

Ha compiuto 80 anni lo scorso aprile, ma l'anima punk di Vivienne Westwood non smette mai di affascinarci e sorprenderci. La sua, come scrive Ian Kelly nella biografia pubblicata lo scorso anno «è una storia di moda, di ottimismo e di vita». Una donna capace di trasformare il suo spirito ribelle in arte e abbracciare con i suoi capi tutti i diversi e gli incompresi. «L'unico motivo per cui lavoro nella moda è distruggere la parola conformismo» aveva una volta affermato, e guardando Damiano David - cantante dei Maneskin - salire sul palco in gonna e bustier tra una folla impazzita, sembra proprio esserci riuscita.









Per celebrare gli 80 anni di questa straordinaria icona, la casa editrice L'Ippocampo ha deciso di pubblicare il volume Vivienne Westwood. Sfilate, la prima panoramica onnicomprensiva delle collezioni donna Vivienne Westwood, dal suo debutto nel 1981 a oggi, presentata attraverso le foto di sfilata originali.

Il libro è una racconta minuziosa che celebra i quarant'anni di collezioni del brand, dalla prima sfilata del 1981 alle collezioni disegnate dal marito e direttore creativo Andreas Kronthaler. Il tutto corredato dalle introduzioni e descrizioni delle collezioni di Alexander Fury, celebre giornalista di moda, autore e critico per il Financial Times, e dalle biografie scritte dagli stessi designer.

Vivienne Westwood. Sfilate offre la rara opportunità di tracciare lo sviluppo di una maison unica e indipendente.

Scrigno di ispirazione e informazione, il volume raccoglie oltre 1300 look da più di 70 collezioni apparsi originariamente nelle indimenticabili sfilate esattamente come la stilista li ha immaginati (dai capelli al make-up, dai gioielli agli accessori) ed indossati dalle più celebri top model.

La copertina del libro colpisce con l'iconico tartan MacAndreas nella variante blu e rosa, disegnato per la collezione Autunno-Inverno 1993/94 Anglomania, un omaggio alla passione per la cultura inglese e anche un'ode spiritosa di Vivienne al marito e partner-stilista. Prodotto da Locharron of Scotland, il tartan oggi è ufficialmente riconosciuto dallo Scottish register of Tartans.