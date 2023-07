La valigia e il dress code per chi parte per la montagna

Pronti a partire anche per chi trascorre le vacanze in montagna, approfittando dell’aria più fresca, della tranquillità degli sconfinati panorami e della miriade di sport che si possono praticare all’aria aperta.

L’indispensabile zaino, che accompagna ogni attività della giornata in mezzo alla natura incontaminata, deve contenere, oltre alla crema solare il burro di cacao e gli spray o stick anti-insetti, un telo per le pause, una borraccia, il cappellino e gli occhiali un po' coprenti per schermare dai potenti raggi solari.

L’abbigliamento segue le previsioni atmosferiche e, poiché in montagna il tempo può essere imprevedibile, per potersi divertire con serenità occorre portare con sé degli indumenti che consentano di affrontare diverse condizioni meteorologiche alle varie altitudini. Vestire a strati permette di essere sempre pronti e poter fronteggiare al meglio le variazioni della temperatura.

Il dress code dei montanari è pieno di t-shirt o canotte, maglieria traspirante, felpe, giacche e k-way antivento, pantaloni e bermuda comodi e resistenti, scarpe tecniche per potersi muovere in tutta sicurezza, antiscivolo, meglio anche idrorepellenti.

Le mise per il trekking sono realizzate con materiali performanti adatti alla vita all’aria aperta.

Timberland e Icebreaker uniscono il loro knowhow in una nuova capsule collection di abbigliamento e calzature, composta da t-shirt, giacca, pantaloncini chino, polo da uomo e tank top da donna. Alcuni materiali sono sorprendenti per le loro qualità, come la leggera lana merino unita al Tenceltm, il mesh traspirante, le tele di cotone che resistono all'abrasione. Le sneakers Timberland x Icebreaker Trailquest Low sono del tutto impermeabili e compostabili in gran parte.

L’outdoor firmato Ciesse propone capi comodi, funzionali e resistenti, per la maggior parte traspiranti. Il best seller è il giacchino windbreaker reversibile, in doppio tessuto a contrasto colore: da una parte il morbido jersey opaco, nella nuance blu, e dall’altro il tessuto nylon semi lucido giallo.

Dalla metropoli alle vette montane, i look di Moncler Grenoble diventano compagni insostituibili nella valigia delle vacanze: t-shirt e felpe logate, shorts e pantaloni impermeabili che coniugano stile e prestazioni tecniche.

Per un’altra immagine sport-chic ci sono gli abbinamenti bermuda e felpa di Richmond X, una etichetta contemporanea votata alla sperimentazione dello streetwear. In abbinata, i pantaloncini con banda laterale e logo a contrasto, comoda chiusura a coulisse, si uniscono alla felpa di tendenza con scritto il suo mantra: ‘ I limiti sono sempre e solo una illusione’.

People of Shibuya, il brand di capi urban-outdoor, sceglie tessuti leggeri, traspiranti e in grado di garantire termoregolazione durante tutte le attività esterne. In particolare, la felpa Hiraku, con doppio cappuccio staccabile, protegge dall’acqua e dal vento.

Stessa prestazione la garantisce la gamma di impermeabili K-Way, in diversi colori e fantasie, con la celebre cerata applicata anche ad una serie di zaini da montagna e di accessori, come il comodo idrorepellente porta borraccia.

Passpartout di stagione, il bomber con cappuccio in nylon ed elastan firmato da YesZee, disponibile nei colori moda senape, ghiaccio, grigio, blu navy e nero, prodotto dal Gruppo Essenza, presente in Italia e in Europa nei migliori punti vendita.

Ben studiati sul volto, gli occhiali oversize Plein Adventur Mask di Philipp Plein appartengono alla esclusiva lussuosa collezione sole, con garanzia di protezione totale dai raggi UVA/B. Lavorazione artigianale e alta qualità delle materie prime creano questo modello stile pilota. con montatura e lenti giallo oro, più chiaro o più scuro.

Ideale su ogni tipo di terreno, la versione Mojito Wrap Bio di Scarpa chiude la calzata in tessuto a maglia con un con fascione, prodotta in quattro diverse varianti cromatiche: ecrù, verde, corallo e nero.

Moncler Grenoble

Chi vuole praticare attività adrenaliniche e più tecniche, come il trail running e la mountain bike, cerca i marchi leader nelle varie discipline d’eccellenza sportiva che testano i capi con appassionati ed atleti del movimento. La collaborazione tra Santini Cycling Wear e K-Way è un esempio per quanto riguarda i capi da ciclismo, una unione fra tecnicità e stile. Giacca waterproof, maglia tecnica, pantaloncini abbinati, uno smanicato e gli accessori, hanno i tre colori simbolo nei dettagli, il blu, l’arancio e il giallo. La Sportiva, brand leader nel segmento arrampicata, alpinismo, hiking, mountain running e tecnico da outdoor, lancia una edizione limitata di t-shirt e felpe a tema ‘Climbing on the Moon’ e una versione aggiornata della calzatura TX4 R, ottimizzata sui terreni irregolari e protetta dalle possibili abrasioni. Alle nuove scarpe da trail running Gel-Trabuco 11 di Asics, con protezione del piede a 360° ed alta ammortizzazione, si aggiungono l'abbigliamento e gli accessori della linea Fujitrail, dalle qualità impermeabili e rifrangenti eccellenti, ad asciugatura rapida e facilmente ripiegabili e impacchettabili. Versatile e durevole, lo zaino Thule AllTrail resiste alle condizioni climatiche estreme, con utile e funzionale scomparto principale e tasche ad accesso rapido, senza dover mai fermarsi o rallentare il movimento sportivo. Tecnologia e design si incontrano nelle montature Adidas Sport, dotate di prese d’aerazione, inserti antiscivolo ed elementi regolabili, a seconda dell’utilizzo. Le lenti, in alcuni casi intercambiabili, offrono un’ampia gamma di varianti adatte alle diverse condizioni climatiche, di luce e di visibilità. Cambiano le silhouette delle calzature sportive adatte al clima caldo, come le nuove e attesissime Vans UltraRange Exo Hi Gore-Tex Warm Weather MTE-2, ambita linea dedicata all’esplorazione della natura durante le temperature più torride. Un gioiello di tecnologia risiede nella forma all’avanguardia di Moncler Trailgrip, progettato in collaborazione con Vibram, a garantire ammortizzazione duratura, flessibilità e leggerezza, aderenza e trazione impareggiabili.

Adidas Eyewear

Ma non tutti devono per forza faticare, la montagna regala anche attività legate alla mobilità più dolce, come rilassanti passeggiate a piedi o a cavallo, soste in relax ombreggiati e rinfrescati da fiumi e ruscelli, picnic e altre esperienze magiche dove rigenerare mente e corpo. La calzatura minimalista a cinque dita che permette di camminare (protetti) con la sensazione di essere quasi scalzi e a contatto diretto con il terreno è la mitica Vibram Five Fingers V-Trail 2.0, rinforzata appositamente per i percorsi off road e le attività outdoor, con grip eccellente su superfici bagnate e scivolose. Se si vuole montare una tenda o un punto di ombra per rilassarsi nella natura oppure improvvisare un picnic, gli zainetti e le borse ripiegabili di CP Company possono portare appresso il necessario, berretto parasole compreso. Una t-shirt e una felpa della linea Robe di Kappa danno il giusto bilanciamento al look, fra anima sportiva ed eleganza casual. In caso di temperatura un po' più rinfrescante, il piumino leggero e smanicato di Blauer, in diversi colori, nylon opaco o lucido, chiuso con zip o bottoni, con cappuccio o senza, è un must-have da avere sempre dietro, ideale trasformista che passa da attitudine casual ad elegante. Le sneakers Geox Amphibiox non si fanno scoraggiare dalle previsioni meteo, pronte a lasciare i piedi asciutti e protetti tutto il giorno in ogni condizione climatica. Impermeabili e traspiranti, anche in caso di improvvisa pioggia battente. Il benessere della calzata è assicurato dai celebri sistemi brevettati Geox, potenziati in questo modello su assorbimento degli impatti e delle sollecitazioni. Siamo comunque in estate e ad un certo punto ci sta che le estremità inferiori si vogliano liberare dalle costrizioni delle forme a guscio. L’ambiente montano richiede un bilanciamento fra funzionalità e liberazione, e la differenza la fanno proprio i dettagli. Quelli della linea 1774 di Birkenstock ripropongono l’iconico e caratteristico plantare sagomato tradotto con nuovi materiali e colorazioni. Il sandalo Valleverde segue la filosofia del marchio votata alla salute del piede, flessibile e leggero, in quanto all’alta manifattura vanno ad aggiungersi ricerca, innovazione e sperimentazione. Keen Newport H2, il modello più famoso del brand americano, protegge le dita dei piedi frontalmente e aumenta stabilità e sostegno alla camminata, grazie al nuovo plantare, all’intersuola e alla suola in gomma non-marking che conferisce trazione e aderenza anche in caso di terreno bagnato. L’intera tomaia è ad asciugatura rapida, dotata di sistema lace-lock veloce tramite laccio elastico.