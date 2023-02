San Valentino: guida al regalo perfetto

Paese che vai usanze che trovi. Sembra che il famoso proverbio valga anche per il giorno di San Valentino. Se per molti il 14 febbraio è infatti sinonimo di fiori, cioccolatini e regali a forma di cuore, per i danesi è pratica comune far recapitare alla persona amata una lettera - chiamata «valentinsbrev» (lettera di Valentino) - nella quale esternare i propri sentimenti. Tale tradizione sarebbe riconducibile a una leggenda secondo la quale San Valentino si sarebbe innamorato, nel corso della sua detenzione, della figlia del suo carceriere, inviandole, appena prima dell’esecuzione (avvenuta il 14 febbraio dell’anno 347 a Roma), un ultimo biglietto d'amore - firmato «il tuo Valentino».

Per tutti gli italiani alla ricerca del regalo perfetto per la persona amata, Panorama.it ha selezionato alcuni regali speciali.