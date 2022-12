Regali Natale: proposte moda per ogni donna

Si è soliti dire che fare un regalo a una donna sia un’impresa decisamente ardua. Ecco perché Enspire, startup innovativa e motore di ricerca interattivo specializzato nella ricerca del regalo perfetto, ha deciso di correre in soccorso a tutti gli uomini del pianeta, utilizzando un algoritmo proprietario che analizza i parametri psicografici del destinatario del regalo.

Secondo la ricerca di Enspire solo un intervistato su quattro dichiara di sapere già cosa regalare senza aver bisogno di alcun aiuto. E, tenendo in considerazione che 9 italiani su 10 fanno almeno un regalo per Natale, c’è davvero bisogno di un po’ di ispirazione.

Il mondo della moda offre sempre decine di spunti - per ogni gusto e budget - e per questo motivo rientra anche quest’anno nella top ten dei regali più apprezzati. Che la scelta ricada su un caldo maglione per accompagnare questi freddi giorni, o un cappotto da indossare durante il prossimo weekend in montagna, oppure ancora un pezzo da indossare a qualche festa, le opzioni sono innumerevoli.

Panorama.it ha raggruppato alcune proposte adatte a tutte le donne della vostra vita.