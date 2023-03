Di giorno, nel tempo libero, di sera e agli eventi mondani, indossare un capo di denim non solo diventa comodo ma corrisponde anche alla tendenza generale di una moda più razionale e personale, in sintonia con la quotidianità attuale e reale.

L’intero settore sembra infatti suggerire la possibilità di un acquisto nuovo e lussuoso, corale, e un po' più accessibile, che reca anche un invito concreto: fate vivere voi stessi questa patina di esperienze e di avventure messa (con stile) dentro una tela.

Il trend preferito dalle star e dai trendsetter internazionali è quello che enfatizza l’indole ribelle, mai banale e super cool, dove i jeans usurati e slavati a dovere sono il nuovo stile confortevole e rilassato adattabile a tutti. Diversamente dal passato quando il ruolo rivestito dal jeans era l’allure sportivo, oggi la quintessenza è il lusso, creato con sapienti tagli e strappi, orli sfrangiati, lavaggi strong, silhouette decostruite e ridisegnate, effetti raw e non finiti, disegni tye and dye e riferimenti agli anni Settanta e Novanta.

​Dietro lo stile, vi è una cospicua complessità di pensiero e di lavorazione, un processo di affinamento nel vestire il denim. Lo sa bene Diesel che ne ha fatto etichetta e filosofia di vita, portando in sfilata una intera collezione che riassume l’attuale tendenza di ritorno al denimwear. Una categoria che richiede costante innovazione, rivalutazione ed evoluzione per rimanere creativa, rilevante e orientata al futuro.

In versione gentile, minimale ed essenziale, oppure con grintoso total look dalla testa ai piedi, amati dai workwear addicted, si rielaborano la tuta da lavoro, la camicia e il giacchino jeans o il pantalone di tela indigo in nuove uniformi contemporanee.

La denim mania è anche contaminata dall’incontro con pezzi più eleganti del guardaroba come il balzer, il cappotto o camicia oppure rivoluzionata nelle costruzioni come si fa per i capi sartoriali, decorati con ricami trompe l’oeil e strass per gli amanti dei red carpet, o sperimentando nuovi tagli cut-out e quindi per rendere omaggio alla sensualità della più famosa tela al mondo.