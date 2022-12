Nuove sinergie sport e moda con la voglia di stupire e performare

Cultura della ricerca, sperimentazione, funzione d’uso e tecnologia, i brand dello sportswear ricercano partnership e nuove sinergie fra di loro e/o con marchi del lusso, senza perdere il loro dna e la loro mission principale: essere indossati per performare.

Stone Island, il brand italiano di abbigliamento casual maschile fondato nel 1982 e sotto la direzione creativa di Carlo Rivetti, annuncia la sua prima football collection in collaborazione con New Balance, marchio sportivo indipendente prodotto negli Stati Uniti da oltre 75 anni.

Il kit dedicato al gioco del calcio prevede un'edizione limitata della sneakers New Balance x Stone Island Furon v7, l'ultima evoluzione della celebre scarpe, in versione stampata con motivo mimetico personalizzato, firmata da La Rosa dei Venti Stone Island accanto al logo New Balance. L’innovativa tomaia Hypoknit, con fodera in mesh e allacciatura sfalsata per offrire un bloccaggio, un supporto e una zona d'urto più ampi, si vedrà sul campo indossata dall’atleta inglese Raheem Sterling.

Il completo da calcio maglia e pantaloncini realizzati in poliestere riciclato con la stampa vintage camouflage e dei due loghi godono della tecnologia NB Dry Tech che assorbe l'umidità e lascia i capi asciutti e traspiranti.

Rieditata in pelle scamosciata e rete anche una seconda scarpa sportiva, la mitica NB 574, aumentata nella sua capacità di ammortizzazione e nel comfort dell'intersuola e del tallone.

Stone Island

Il calcio festeggia il marchio mountain lifestyle Moncler, dal 1952 impegnato a soddisfare le esigenze più estreme e l’outwear cittadino. Ed è proprio la regina Inter o Fc Internazionale Milano, guidata per la maggioranza dal gruppo cinese Suning, l’unica squadra italiana ad aver sempre militato in serie A e ad aver vinto nella stessa stagione (2009-2010) Champions League, Scudetto e Coppa Nazionale, a indossare una esclusiva capsule «Inter X Moncler». Una giacca esclusiva in edizione limitata per il club FC Internazionale Milano, un piumino trapuntato blu, colore iconico della squadra, un parka, un dolcevita, una polo, un cappello e una sciarpa, tutti con i loghi di entrambi i marchi. Moncler e FC Internazionale Milano hanno annunciato la loro partnership già nel 2021 con la prima collezione ufficiale del brand e questa seconda collezione si inserisce nel programma di settanta giorni di celebrazioni per l’anniversario di Moncler, inaugurato con lo show di settembre in Piazza del Duomo a Milano durante la scorsa Fashion Week.

Inter x Moncler

Un altro marchio di iconici capi outdoor, Herno, annuncia la nuova partnership con la squadra di calcio spagnola FC Barcelona, fondata nel 1899 e unica per molti aspetti, come il fatto che il club è di proprietà dei suoi oltre 140.000 soci. Claudio Marenzi guida nuova generazione di urban outerwear del marchio di famiglia attraverso investimenti costanti in ricerca, tecnologia ed innovazione nel design, pioniere nell’introduzione di tessuti sempre più performanti. Le squadre di calcio maschile e femminile e la squadra di basket spagnole, insieme a tutto lo staff, indosseranno i modelli di Herno, nuovo partner ufficiale del club calcistico per il formal wear nelle prossime tre stagioni, fino al 2024/25.

Già insieme nella partnership sportiva, Puma e AC Milan presentano una mini collezione streetwear ispirata alla subcultura milanese dei Paninari degli anni Ottanta, caratterizzata da colori vivaci e stile casual. Al centro del mini guardaroba, una serie di T-shirt, polo e felpe, giacche sartoriali, pantaloni e abbigliamento outerwear, insieme alle sneakers Puma RX-737 e Puma Weekend, entrambe tatuate con lo slogan «Solo Con Te». Questa nuova serie si aggiunge alla Players Lounge di Puma che esplora l'archivio e riedita capi e accessori del calcio degli anni Sessanta e Settanta e alle collaborazioni speciali, come quella con il marchio Nemen legato al mondo elitario delle supercar. Questa ultima capsule military camouflage dai pattern esclusivi imita le illusioni ottiche dell'industria automobilistica, che hanno lo scopo di distorcere e nascondere le forme e gli angoli dei prototipi di auto. Una uniforme mimetica composta da 2-in-1 Three-Layer Jacket, con fodera rimovibile e disc-system integrato nel cappuccio per la regolazione, un Utility Vest con cintura elastica incorporata, guanti in maglia e sneaker Spy Camo.

Puma x AC Milan

Francesco Ragazzi, art director e fondatore di Palm Angels, marchio nato dalla skate culture di Los Angeles, sceglie il team automobilistico Haas F1 Team per una partnership di EntArtaiment Curator. «La nostra identità risiede nella molteplicità e il termine curation è il modo giusto per definire tante cose diverse che si uniscono magicamente per il semplice fatto di essere una accanto all'altra. La partnership con Haas F1 Team permetterà di esplorare sia il materiale che l'immateriale, creando una sinergia basata su ottimismo e dinamismo. Queste due prerogative definiscono sia Palm Angels come brand che Haas come team di F1. Sono fermamente convinto che la velocità sia l'espressione di tutto ciò che è positivo. Ci muoveremo in diversi ambiti e sono sicuro che insieme ci divertiremo tanto» afferma Ragazzi. «Sono entusiasta di dare il benvenuto a Palm Angels nel Haas F1 Team e sono certo che questa partnership porterà una dinamica completamente diversa nel paddock della Formula 1. Palm Angels è un marchio di successo, raggiunto in un breve lasso di tempo, che non esita a fare le cose a modo suo, proprio come noi, stessa natura dirompente, ognuno nel proprio settore, eppure con un focus sinergico su qualità e sull’artigianalità, sul desiderio di produrre il meglio» afferma Guenther Steiner, Team Principal di Haas F1. La partnership tra Palm Angels e Haas F1 Team debutterà ufficialmente nel 2023 con l'inizio del nuovo campionato di Formula Uno.

Palm Angels

Sempre motori ma su due ruote, Honda e DSquared2 disegnano le silhouette di alcune giacche e capi presentati in sfilata e parte della prossima collezione primavera-estate 2023. La line-up di abbigliamento da motociclista è dettagliata con l'iconico logo alato di Honda in rosso o bianco e coppie di strisce che fasciano maniche, pantaloni o cappellini da baseball. I loghi e le strisce risaltano sui capispalla tra cui un ibrido biker-blazer con maniche in pelle, rifinito con le ali rosse, un paio di bande bianche e verdi e bianche e blu, e la scritta Honda nero su bianco dal polso al il gomito e DSQ2 sull'altra manica. Anche un modello classico di giacca di pelle scamosciata nei toni del marrone, bianco o nero, con collo arrotondato con chiusura a bottone e zip diagonale a vista sulla tasca, è stato reinterpretato in chiave biker metropolitana. Altri pezzi come la felpa bianca con cappuccio e la T-shirt in diversi colori oppure una canotta e un top sono impreziositi dai loghi Honda e Dsquared2, senza farsi mancare il caratteristico denim, dalla giacca di jeans, ai pantaloni a gamba dritta e gli short corti, effetto vintage, per i nuovi centauri fashion in viaggio per il mondo.

Honda x DSquared2

La squadra di calcio AS Roma e il marchio lusso Fendi insieme all'Euro Japan Cup, primo di una serie di eventi dove giocatori e staff indosseranno i capi del guardaroba ufficiale progettato da Fendi per la stagione sportiva in corso. La squadra a Tokyo sarà ospite anche della boutique di Ginza, caposaldo del luxury brand presente nel Paese da oltre 50 anni.