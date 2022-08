Amici a quattro zampe in festa, in barca e in viaggio con noi

Tutto pronto per la partenza estiva insieme all’amico a quattro zampe che oggi ha tutto il necessario come un umano per trascorrere le vacanze in totale comfort, sport, glamour e relax.

Le celebrity sono sempre più innamorate dei loro cani e gatti e sono disposte a fare follie, se non vere e proprie stranezze senza pari.

Qualche esempio? L’anchor woman Oprah Winfrey ha inserito gli amati cani Sadie, Sunny, Layla, Luke e Lauren nel suo testamento, con un lascito di 30 milioni di dollari per garantire tutte le cure necessarie se dovesse morire prima di loro.

La pop star Ariana Grande non lascia mai il suo Toulouse, un mix tra un beagle e un chihuahua, e lo porta sul suo aereo privato, in hotel, nei backstage dei concerti e nei servizi fotografici.

La coppia Katy Perry e Orlando Bloom ha voluto due barboncini dall’aspetto identico: Nugget, il cane di Katy, ha infatti una sorprendente somiglianza con il cagnolino di Orlando, Pups Mighty.

Dopo la morte del suo adorato chihuahua, che era rimasto con lei per 14 anni, Paris Hilton ha ritrovato l'amore con una miriade di cagnolini, per i quali ha persino creato una villa a due piani con aria condizionata, riscaldamento e mobili di design, costruita per assomigliare alla sua stessa casa.

Miley Cyrus invece ha deciso di comprare una Range Rover Sport da 325.000 dollari solo per andare a zonzo con i suoi cani e lasciarli liberi di saltare, perdere peli e graffiare i sedili.

In Italia, si può citare Audrey, il jack russel che condivide la vita mondana e le passerelle di Donatella Versace oppure i cani che hanno accompagnato la carriera su due ruote di Valentino Rossi - a cui ha sempre dedicato la parte posteriore della sella - e quella che forse è la cagnetta più famosa, Matilda Ferragni, che ha un profilo Instagram tutto suo, con oltre 400.000 follower.

Si parte per le vacanze pronti per immortalare sui social media ogni istante, in modo che i padroni e i loro affezionati amici quadrupedi vengano tutti ritratti come vere celebrità.

Pupakiotti

Il marchio Pupakiotti ha realizzato una vasta gamma di accessori perfetti per il viaggio, come il trasportino in pelle e tessuto ultraleggeri con la tracolla e manici pratici per portare a spasso il cucciolo e un altro modello ideale per lunghe passeggiate e con protezione totalmente impermeabile. La sua linea Pupatoys, giocattoli ecologici e realizzati all’uncinetto, sono ideali passatempo per il suo divertimento, pratici e sicuri, lavabili in lavatrice a 30 gradi.

Poldo Dog Couture

Poldo Dog Couture x BMW

Poldo Dog Couture, brand specializzato nella creazione di collezioni luxury pet fashion made in Italy, lancia la prima linea sailing composta da un kit speciale pensato appositamente per una gita in mare o una crociera di lusso. Il brand milanese propone per la vita barca degli amici a quattro zampe una doppia ciotola in porcellana rossa profilata in blu, una mini stuoia adatta a proteggere le pregiate superfici degli yacht e degli scafi a vela, un comodo dog bed rivestito da una tela water-repellent e resistente a lacerazioni o strappi e un soffice accappatoio in morbida spugna 100% cotone. Per raggiungere il mare con l’auto si può optare per il sofisticato kit realizzato per BMW X7 customizzato Poldo Dog Couture. Comodità e sicurezza abbinati al fascino dello stile automotive racchiuso in una elegante valigia che comprende la cintura di sicurezza per assicurare la bestiola al sedile, un guinzaglio e un collare in paglia di Vienna per passeggiare con stile, una copertina arrotolabile, una borraccia termica, una coperta imbottita e una ciotola, tutto disponibile su ordinazione.

Alanui

Il look fa la sua parte, a cominciare dai gilet sfrangiati multicolor di Alanui, firmati dalla medesima maison Poldo Dog Couture, deliziose miniature dei modelli prodotti per il pret-à-porter degli adulti, con la medesima accortezza di lavarli a secco con delicatezza e stirarli a bassa temperatura.

Gucci

Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, presenta tramite gli scatti di Max Siedentopf una nuova Collezione Gucci Pet pensata per cani e gatti che vestiranno iconici motivi della Maison ispirati alla wunderkammer, o gabinetto delle curiosità, di Gucci Lifestyle. Collari e pettorine realizzate in pelle, in tessuto GG Supreme, in nastro Web, in stampa Herbarium o in stampa G geometrica all-over, abbelliti dal logo con la doppia G intrecciata e da borchie. I guinzagli hanno varie lunghezze e larghezze, dotati di porta sacchetti e di custodie per air tag, negli stessi materiali e motivi, permettendo di coordinarli o mescolarli a piacere. Si aggiungono divani in miniatura made-to-order, ciotole e copri ciotole con varie stampe della Maison, tappetini, trasportini e, naturalmente, capi di vestiario (polo, t-shirt, maglieria e cappotti), inconfondibilmente Gucci.

Frieda Firenze

Punta sullo stile anche il marchio Frieda Firenze, creato dal designer Tommaso Bencistà Falorni già autore del brand sport-street Revenant, dove il cane o il gatto sfilano in accoppiata e complemento del look del padrone. Materiali ricercati, lavorazioni accurate e design esclusivo creano oggetti iconici o inediti da sfoggiare nelle vacanze e nelle serate mondane.

Amusi

Asobu

Anche l’alimentazione comincia a virare prepotentemente verso cibi sani, controllati e di qualità. Due etichette, Amusi e Genuina Pet Food, propongono le loro linee di crocchette proteiche e altamente digeribili, oppure di gustosi premietti e hamburger gourmet preparati con i migliori ingredienti naturali e richiusi in packaging eleganti. E se il proprio animale domestico dovesse compiere gli anni proprio in estate? Croci, una delle principali aziende del settore pet, ha a disposizione una speciale linea per celebrare i compleanni e per creare gioiosi animal party, dagli accessori a forma di osso e di fetta di torta, ai giochi con palline e peluche fino alla bottiglia «Pawsecco», gli snack Cupcake e quelli a forma di candelina. Ai Pet friends invitati si può far trovare ognuno una borraccia e una ciotola firmate Asobu e distribuite anche online su QVC, le prima mantiene la temperatura dell'acqua calda o fredda per molte ore, la seconda ha una base antiscivolo e si lava comodamente a mano.