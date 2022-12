Il mondo della moda dà l'addio a Vivienne Westwood

Il mondo della moda dà il suo addio a Vivienne Westwood. Solo pochi minuti fa, ne è stato fatto l’annuncio attraverso pagine social del brand da lei fondato negli anni Settanta.

La stilista è morta a 81 anni nella sua casa di Clapham, nel sud di Londra, circondata dalla sua famiglia. «Il mondo ha bisogno di persone come Vivienne per cambiare in meglio» si legge su Twitter. Vivienne Westwood è stata un simbolo del punk britannico, nonché della rinascita della creatività inglese.

In una dichiarazione alla BBC, il marito Andreas Kronthaler ha sottolineato come i due abbiano continuato a lavorare insieme fino alla fine. «Mi ha dato molti spunti per andare avanti. Continuerò portando Vivienne nel mio cuore».