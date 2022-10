Presentazioni, anteprime ed eventi. La moda che ha animato Milano

Un viaggio verso un nuovo domani. È questo il mood che si è respirato durante la Settimana della moda milanese. La città è tornata ad animarsi con eventi, presentazioni e sfilate, in un tentativo di creare una nuova normalità dopo gli anni della pandemia.

Krizia continua il suo viaggio nella sperimentazione della materia, dando vita a una serie di design dall’anima intrinsecamente pop, omaggio agli anni Sessanta dove anche elementi dei gioielli in resina, con le sue geometrie solide, diventano decori inglobandosi nelle trame delle maglie o nei patchwork di seta.

Il plissé iconico, interpretato in organza tecnica e declinato in una palette di colori accesi e plastici, diventa trasparente, scultoreo, plastico, dando vita a completi sartoriali dalle linee decise e abiti d’ispirazione lingerie.

Alberto Zambelli pensa invece a un’aura ideale come nuova sinergia tra corpo e abito, uno spazio in cui il primo si possa sentire libero. La collezione si compone così di abiti raffinati e contemporanei che fanno perno sulla tradizione sartoriale e quella outdoor per creare look superfemminili e genderless.

Ecco allora che i cristalli swarovski diventano protagonisti dei capi e degli accessori per la prossima primavera estate. Protagonista assoluta è la borsa 110, il modello dal disegno stondato, che si veste di luce e di colore, grazie anche all’utilizzo del camoscio che, insieme alla seta, caratterizza l’abbigliamento per lei.

Si è tanto parlato della moda come portatrice di luce dopo questi anni bui caratterizzati dalla pandemia. Entra in questa narrativa, con un punto di vista totalmente inedito, anche Borbonese che per la sua nuova collezione guarda proprio al buio che, da luogo annullante, diventa coacervo di possibilità.

I tessuti, da sempre punto di forza del brand, passano dal beaver e dal double in cashmere nei pesi più primaverili, al 100% seta stampata nelle fantasie Calla, una rivisitazione astratta del fiore, Tiger, che rilegge in chiave raffinata il concetto dell’animalier, Zig-Zag, per esaltare il binomio bianco & giallo, o Deserto, un delicato alternarsi di bianco e beige. Un particolare cady di seta elasticizzato regala invece sensuali giochi di aderenze per esaltare la silhouette, mentre il faille di seta diventa un croccante passe-partout per trench e outerwear raffinati. Dai preziosi lini e dai voile di seta mutuati dall’archivio storico della camiceria Kiton nasce il primo sangallo, un tessuto essenziale e ricercato presentato sia in versione mare con shorts e camicie, che per la sera declinato in abiti lunghi dall’ampio shape a trapezio nei toni del dark brown.

Una collezione connotata da tessuti leggeri, come il lino e il cotone in tutte le loro sfumature e che ripercorre ed evoca la libertà del viaggio con un’ampia proposta di capi raffinati e per ogni occasione, che fanno assaporare l’aria di vacanze estive.

Ed è al viaggio che si ispira anche Loro Piana - «spontaneità in movimento» - in un percorso he inizia alla fine dell'inverno e termina al culmine dell'estate, dal Piemonte alle Isole Eolie, passando per Toscana, Liguria e Salento. In questo viaggio il flusso di modelli e tessuti si sviluppa con la spontaneità inequivocabile di Loro Piana per creare un'armonia di contrasti, coniugando la fluidità femminile al pragmatismo maschile, amalgamando morbide trame a tonalità uniche, bilanciando la vita attiva all'aperto con momenti languidi e preziosi, jacquard floreali e texture semplici. La disinvoltura diventa una qualità onnipresente, in un completo dal taglio impeccabile o in un morbido abito ricamato.

La collezione è pensata per essere indossata non appena gli articoli arrivano in negozio, per farsi sempre più leggera e luminosa man mano che si avvicina l'estate.