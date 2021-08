L'indimenticabile estate di Joe Yellino

A soli 23 anni, ha già vestito Maluma, Stevie Wonder, Robert Downey Jr, Steve Aoki e Jack Harlow. Sembra un destino già scritto, quando la passione della moda è naturale quanto respirare. È la storia di Andrea J. Posniak, il giovane fondatore e direttore creativo di Joe Yellino, brand made in Italy fondato nel 2019. «Sono nato a Brescia, in una famiglia di imprenditori dell’industria tessile» racconta il ragazzo. «Ancora prima dei miei genitori, al mio bisnonno si riconosce il brevetto per la creazione della macchina che produce le calze in tutto il mondo. Da sempre, respiro la passione per la moda. Una volta che ho capito il grande potenziale dei macchinari circolari tessili che la mia famiglia produce, ho deciso di fondare il mio marchio».

Le collezioni di Joe Yellino, che presenta la sua prima collezione uomo e donna per la primavera/estate 2021, è un inno al made in Italy. Un’esplosione di colori e stili, con una grande attenzione per i dettagli, dopotutto il simbolo del brand - chiamato così per l’assonanza con la parola «gioiellino» - è un piccolo brillante Swarovski ricamato sul tessuto. E se Joe Yellino è nato fondendo la cultura americana e l’inimitabile stile italiano, la sua prima collezione un omaggio al Belpaese. «La prima collezione estiva del marchio deluxe è ispirata all’allure anni Ottanta di Saint Tropez, mixata a tocchi di spensieratezza ed eleganza, durante quelle giornate indimenticabili passate a bordo di yacht, in mezzo al mare, fino al tramonto. Momenti davvero indimenticabili» ha raccontato lo stesso Posniak.

Camicie, shorts in lino e costumi bermuda «en pendant» compongono il guardaroba dell’estate per l’uomo. Uno stile rilassato che parte da immagini e opere d’arte per creare nuovi pattern e nuove forme che accompagnino il cliente di Joe Yellino lungo tutta la giornata fino al calar del sole. Ma nella collezione primavera estate di Andrea J. Posniak c’è spazio anche per lei, con costumi interi, bikini e mini dress attillati realizzati nello stesso tessuto dello swimwear per lei, per proseguire la serata, dopo una giornata di mare, senza cambiare look.

Anche le nuances dei capi ricordano quelli che lo stilista definisce «momenti indimenticabili», dal blu seta del mare, passando per l’arancione del cielo al tramonto, continuando con il viola, il giallo e il bianco. Non mancano le combinazioni multicolor delle stampe, disegnate da Posniak e stampate direttamente sul lino e la seta.