Husky presenta le sue novità a Pitti Uomo

Husky torna a Pitti Uomo svelando tutte le novità che scopriremo il prossimo inverno. Per la prima volta infatti, il brand presenta una collezione di knitwear Made in Italy realizzata in lana merino extrafine. L’iconica giacca trapuntata viene rivisitata rendendo omaggio alle origini del brand puntando sempre alla funzionalità, data dall’imbottitura in Thermore e in nylon-cotone, e a un’estetica caratterizzata dai dettagli nel collo e nei bordi delle tasche, con l’immancabile fantasia check negli interni.

Anche la linea accessori amplia i suoi orizzonti debuttando nel mondo del running con una nuova scarpa tecnica, insieme con borse e zaini a completare il look.

Per scoprire i segreti dietro queste nuove creazioni abbiamo intervistato Alessandra Moschillo, Creative Director Husky Original.

Husky Original è un marchio con un enorme Heritage. Qual'è il segreto per trasportare un marchio storico nella contemporaneità con successo?

Husky Original riesce ad essere fedele al proprio DNA, pur rinnovando, di stagione in stagione, le caratteristiche tecniche dei propri capi. L’iconica giacca diventa sempre più calda e leggera, ma mantiene al contempo i gli elementi distintivi che da sempre la caratterizzano– bordi in velluto 500 mila righe, bottoni e zip logati e, naturalmente, la cucitura effetto “trapuntato”

È nata la maglieria firmata Husky Original, come si inserisce nella collezione?

L’idea è quella di offrire all’uomo Husky Original una collezione a tutto tondo, un total look che potesse includere maglieria rigorosamente Made in Italy. Il concept è di portare il brand a essere una vera e propria griffe, sempre all’insegna della sartorialità e di un heritage fortemente riconoscibile.

Gli appassionati del brand saranno entusiasti nel vedere il debutto di una nuova scarpa, questa volta da running. Com'è nato il design?

Si tratta di un percorso già iniziato la scorsa stagione, l’evoluzione della calzatura sportiva diventa naturalmente scarpa tecnica, dedicata nello specifico alla corsa. Il design è incentrato sullo studio dell’appoggio del piede: morbido ma con uno stacco esplosivo, garantito grazie alla maxi suola in gomma. Gli occhielli aiutano la calzata, il materiale tecnico garantisce massima traspirazione.

Innovazione ed evoluzione, come definirebbe oggi il nuovo cliente Husky Original?

L’uomo Husky Original è sempre più attento al comfort e alla praticità, ma anche al tema della sostenibilità: «Buy less, buy better». Preferisce acquistare capi di qualità, duraturi e sempre attuali piuttosto che cedere alle mode passeggere del momento, che portano inevitabilmente ad un aumento degli sprechi.

È una stagione ricca di novità per Husky Original, ci saranno altre sorprese in futuro?

Certamente! Per la prossima collezione SS stiamo studiando una capsule di abbigliamento, ma non solo.. Stay tuned!