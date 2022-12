Regali Natale, scarpe e borse per lui e per lei

È da mesi che il pensiero di quel paio di scarpe vi tormenta quando aprite la scarpiera vero? Il Natale è proprio l’occasione giusta per stilare la propria lista dei desideri e sperare che qualcuno li esaudisca, perché diciamoci la verità, ci chiedono sempre cosa vorremmo ricevere ma quando realizziamo un vero elenco nessuno lo segue.

Forse anche questa volta non vedremo le nostre richieste esaudirsi, ma quantomeno troveremo sotto l’albero molti regali utili, o se non altro durevoli. Secondo uno studio di Google e Ipsos, quest’anno il 70% delle persone punta a realizzare regali utili, il 26% beni di qualità e il 23% sorprese personalizzate.

Se invece non si aspettava altro che una scusa, il periodo natalizio è perfetto per concedersi degli autoregali. Che sia l’ultimo modello di stivali stringati o la nuova edizione limitata della it bag da sempre desiderata, è giusto premiarsi una tantum.

Panorama.it anche quest’anno ha raggruppato i suoi pezzi preferiti, tra borse e scarpe, in una gallery da cui prendere spunto:

Décolleté con dettagli brillanti Malone Souliers, scarpe con dettagli in pelliccia Prada