Giorgio Armani e Rolex firmano le regate 2022 dello Yacht Club Costa Smeralda

Ad aprire la presentazione del calendario sportivo per la stagione primavera-estate 2022 è stata la Principessa Zahra Aga Khan, presidente del consiglio direttivo dello YCCS- Yacht Club Costa Smeralda, con due sponsor di eccezione Giorgio Armani e Rolex con regate dedicate, Giorgio Armani Superyacht Regatta , Maxi Yacht Rolex Cup e Rolex Swan Cup.

Come novità inedita e apertura di stagione sarà proprio la Giorgio Armani Superyacht Regatta a inaugurare la stagione velistica nel Mediterraneo, cui potranno partecipare imbarcazioni con lunghezza minima di 90 piedi e multiscafi di almeno 50 piedi di lunghezza, in programma a Porto Cervo dal 31 maggio al 4 giugno nel mare della Costa Smeralda.

Dopo il match sul mare, una serie di appuntamenti ed eventi a terra racconteranno il mondo di Giorgio Armani che ha costituito anche un suo pop up nello Yacht Club Costa Smeralda e nell’hotel Cala di Volpe, oltre alla storica boutique affacciata sull’iconica Passeggiata di Porto Cervo.

«Come si fa a non amare il mare! L’ho solo conosciuto da piccolo, perché eravamo in tempi di guerra e quando mi è stato possibile, da adulto, l’ho vissuto e ho capito che un viaggio in barca, per mare, è una delle cose più desiderabili al mondo. Per questa ragione, quando ho realizzato la mia prima barca, il Mariù, ho rischiato di diventare un designer di imbarcazioni. Ora, in occasione della Superyacht Regatta, è stato naturale per me essere uno degli sponsor. Questo mi ha permesso di avvicinarmi ancora di più alla realtà che ci circonda, fatta di paesaggi meravigliosi e di un mare, il Mediterraneo, che amo profondamente» ha dichiarato Giorgio Armani.

In questa occasione, la collezione uomo e donna Giorgio Armani Mare e una selezione speciale di capi e accessori uomo legati al mondo della vela saranno disponibili all’acquisto in loco.

Giorgio Armani (Stefano Guindani)

Sponsor affezionato, la manifattura di orologeria svizzera Rolex, con sede a Ginevra, vanta un legame privilegiato con il mondo della vela, e la partnership con lo Yacht Club Costa Smeralda (YCCS) risale già al 1984.

È divenuto pertanto un classico l’appuntamento di inizio settembre con la Maxi Yacht Rolex Cup e a seguire con la Rolex Swan Cup, la storica regata biennale, in programma per questa edizione dall’11 al 18 settembre.

Queste gare costituiscono uno dei momenti clou della stagione velica nel Mediterraneo e contano i migliori skipper e i migliori equipaggi a bordo delle barche più moderne e potenti del momento.

Il Commodoro Michael Illbruck e il direttore sportivo Edoardo Recchi di YCCS hanno anche ricordato il considerevole supporto di Jaguar Land Rover, Slam, Garmin e Technogym.

Jaguar Land Rover, con il brand Land Rover, torna in Sardegna a supporto delle manifestazioni Sailing & Yachting, confermando l’importante partnership con lo Yacht Club Costa Smeralda in veste di Official Automotive Partner.

Anche Garmin Italia, società di Garmin Ltd., leader mondiale nella navigazione satellitare, conferma la partnership tecnica con lo Yacht Club Costa Smeralda per la stagione 2022, per il sesto anno consecutivo, pronto a monitorare in tempo reale le condizioni vento e del meteo in mare e a sostenere Young Azzurra, il progetto sportivo lanciato nel 2020 dallo YCCS che supporta i giovani talenti della vela italiana per portarli ai Campionati Nazionali, Europei, Mondiali e alle Olimpiadi.

Specializzato in abbigliamento per la vela di alta qualità tecnica, il marchio italiano Slam, fondato nel 1979 a Genova e oggi parte del Gruppo di private equity VAM Investments, fornirà lo sportswear e gli accessori ai velisti e agli Ambassador nel corso della stagione velistica.

Technogym, leader a livello mondiale nei prodotti e tecnologie digitali per il fitness e lo sport, punta a far vivere il Wellness Lifestyle nel circolo Yacht Club Costa Smeralda di Porto Cervo, nell’area fitness dedicata agli sportivi, agli ospiti e ai soci. In particolare, la macchina Kinesis Personal permette 200 possibilità di esercizio in meno di un metro quadrato, per muovere il corpo e la mente.

Fra gli altri eventi promossi questa stagione, la seconda edizione della J/70 Sailing Clinic, dedicata ai Soci YCCS, la prima edizione Italia Yachts Sailing Week, il Campionato Mondiale d’Altura ORC (Offshore Racing Congress), la Coppa Europa Smeralda e il binomio Vela & Golf in cui i team si affrontano dapprima sul green del Pevero Golf Club e poi in regata nelle acque antistanti Porto Cervo a bordo della flotta di J/70.

Michael Illbruck ha concluso l'anticipazione del calendario sportivo: «Ci aspetta un’intensa stagione e specialmente in questo contesto internazionale lo sport può e deve essere una forza positiva. Ritrovarsi e tornare a regatare a Porto Cervo è propulsivo ed emozionante e ci permette di guardare al futuro con speranza. Buon vento a tutti».

Rolex Borlenghi