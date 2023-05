L’Eurovision 2023 e i migliori look

L’Eurovision Song Contest è sicuramente tra le competizioni musicali più attese del settore, non solo perché ogni anno sui social parte la gara al tweet più divertente, ma soprattutto per commentare i look e le canzoni in gara. Nonostante le aspettative siano sempre molto alte, questa volta pare che nessuno sia riuscito a stupirci, che sia per le canzoni o per gli outfit.

Quest’anno il premio lo porta a casa Loreen con la canzone Tattoo, per la seconda volta vincitrice dell’Eurovision, porta la Svezia a quota sette vittorie. La cantante si esibisce con una tuta color sabbia che alterna dettagli in ecopelle con parti in tulle trasparente e un top effetto stringato con dettagli cut-out in vita.

Il nostro Marco che non ci ha fatto certo sfigurare, conquista il quarto posto e si esibisce con l’eleganza che lo contraddistingue illuminando la competizione con un top smanicato tempestato di perle e punti luce che sfumano dal bianco al nero, abbinato a un pantalone in ecopelle, tutto firmato Atelier Versace con styling di Lorenzo Posocco.

Tra i look più originali c’è quello della Finlandia che sposa alla perfezione il sound della canzone, Kaarija si esibisce con un coprispalle verde neon con borchie appuntite al collo e ai polsini lasciando scoperto il petto abbinato a dei pantaloni in pelle anch’essi con borchie laterali, mentre i ballerini si esibiscono in rosa fluo.

Ispirandosi liberamente a Boy George, Gustaph rappresenta il Belgio e tinge il suo outfit di panna e fragola, come i chupa chups della nostra infanzia, conquistando tutti con la sua infinita dolcezza.

Il duo Tvorchi che quest’anno rappresenta il paese vincitore uscente punta sui simboli, sulle loro bluse è ricamato un «Heart of Steel» che riprende il titolo della canzone che vuole render omaggio al suo paese, l’Ucraina, scegliendo per i ballerini una rivisitazione dei pantaloni tradizionali.

Il costume della spagnola Blanca Paloma rievoca la tradizione del paese, come la vita alta dei pantaloni da torero e il corpetto scolpito sul corpo che vuole celebrare la forza e la fermezza di un’armatura

La Germania caccia il suo animo metal e la band Lord of the Lost si ispira al titolo della canzone per sfoggiare outfit di «Blood&Glitter» con tute attillate e cinghie che racchiudono il petto.