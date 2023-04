Anche quest’anno il Coachella riporta in auge il boho-chic

Il Coachella Valley Music and Arts Festival quest’anno ha celebrato la sua 22º edizione, tornando ancora una volta a celebrare lo stile boho-chic che in questo particolare periodo aleggia nell’aria della California, nello specifico nella città di Indio.

Ciò che più amiamo di questo enorme evento è la libera interpretazione che ognuno, dal pubblico agli ospiti, riesce a dare il proprio stile: che sia total jeans o svolazzanti abitini floreali, tutti sono connessi da un fil rouge che incarna lo spirito del Coachella.

Sembra che Alessandra Ambrosio abbia incontrato il favore di molti mixando un pantalone a zampa colore terra bruciata in pieno stile cow-girl dai dettagli cut-out con un top crochet chiaro. Immancabili poi le treccine dalle ciocche più chiare.

Le Blackpink invece, esibendosi come headliner per la prima volta nella storia del k-pop sudcoreano, hanno scelto tra i vari look un custom Dolce&Gabbana tinto di black and pink con shorts e strass. Anche Sara Sampaio sceglie la maison siciliana per assistere al concerto, optando per un total denim scuro dallo stile over con strappi e abbinandolo a un reggiseno di strass a vista.

La cantante Camilla Cabello ha scelto un outfit che ricorda tanto il vecchio western, con giacca e pantaloni larghi di un marrone vintage ma in chiave moderna grazie a zip e bottoni.

L’artista più “streammato” del momento Bad Bunny non ha rinnegato il suo stile streetwear, questa volta sul palco in total look ERL dalle stampe colorate e vivaci, con tanto di microfono fluo e catene al collo che non passano certo inosservate.

Rosalìa si è esibita in custom Acne Studios, avvolta tra rouches e piccoli fiocchi, in una candida vestaglia rosa, con sotto un top bustier nero e pantaloni di pelle.

Dopo ben oltre sette anni di assenza, Zendaya torna sul palco, questa volta al fianco di Labirinth. Cantando due brani della colonna sonore della sua serie tv Euphoria la giovane attrice sceglie un look in pieno stile Y2K, abito rosa indossato sopra una canotta bianca e alti stivali stringati al ginocchio.