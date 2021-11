Risvegliare l'olfatto nei nuovi Bar à Parfums

Carine Roitfeld, la redattrice di moda più celebre e rispettata di Francia, ha definito lo stile del nostro tempo rapportato alle fragranze: «Il profumo è per me il tocco finale dello stile; esso racchiude in ogni sua molecola olfattiva il potere dell'identità personale e della magia del gioco della seduzione. Le mie fragranze sono ideate nello stesso modo in cui creo un look, mettendo carattere e sensualità in ogni dettaglio. Poiché la nozione di ambiguità mi attrae e mi ispira, i miei profumi sono senza genere e dedicati a quelli di noi che osano essere desiderati».

Il progetto e brand Olfattorio Bar a Parfum dà vita a un ideale, pensato da Renata De Rossi e Giovanni Gaidano, di creare un luogo esclusivo dove essere accompagnati nelle proprie esplorazioni olfattive e creare dei viaggi che attraverso i profumi portano alla scoperta di ricordi, luoghi, narrazioni, personalità e identità.

Diffondere la cultura del profumo e scoprire che c'è un profumo giusto per ogni occasione, stagione e momento della giornata, è il principio su cui si basano i negozi e i bar a parfum di Olfattorio così come i prodotti creati in collaborazione con l'azienda torinese, nata nel 1981.

Dal 2011 oltre alle boutique-showroom gestiti in proprio è iniziata una presenza all'interno della Rinascente, prima Milano, poi Torino, Firenze e più recentemente Roma.

In tutti questi spazi, domina la formula innovativa di degustazione olfattiva che accompagna attraverso dei calici da odorare alla scoperta delle fragranze che più si abbinano alla propria personalità, gusti ed esigenze.

Nell'affascinante e lussuoso mondo dei Bar à Parfums, la profumeria artistica e le essenze di nicchia si trasformano in emozioni e cultura e possono esprimere e il loro cammino unico ed elegante.

Fra le ultime proposte di Olfattorio, ci sono quattro essenze luxury disponibili al racconto, firmati da Miller Harris, Diptyque, Comptoir Sud Pacifique e la stessa Carine Roitfeld.

Il nuovo profumo di Miller Harris, marchio nato nel 2000 fondato dall'innovativo profumiere Lyn Harris, offre al grigiore invernale una sferzata di calore e radiosità basata sulla nota aromatica del bergamotto di Calabria, completata da un energico mandarino, patchouli e delicate erbe aromatiche e legni, come muschio e vetiver, che si riscaldano sulla pelle man mano che il tempo passa.

Rêverie de Bergamote è stato ideato dalla profumiera Emilie Bouge e custodito in una gioiosa e raffinata bottiglia gialla brillante.

Alex Oprey, direttore marketing e prodotto di Miller Harris, afferma: «Siamo incredibilmente orgogliosi di inserire Rêverie de Bergamote nel portafoglio Miller Harris, un profumo unisex che è stato creato per elevare e suscitare gioia in tutti i sensi. Realizzato pensando all'ottimismo, alla gioia e al colore, dal carattere edificante della fragranza al flacone giallo brillante. Un elisir creato per abbracciare il sole».

Le fragranze dell'artista di moda Carine Roitfeld evocano passione e stile, dedicate a tutti coloro che vogliono, anche nel profumo, la medesima personalizzazione che regala un accessorio, per questo raccolti sotto l'omonima etichetta Carine Roitfeld Parfums.

Diptyque Paris, etichetta francese, nata a Parigi nel 1961 da tre amici, Christiane-Gautrot, Yves Coueslant e Desmond Knox-Leet, associa il profumo in boccetta alla medesima fragranza che sprigiona dalle candele dedicate.

Nel 2021 è stata creata la profumazione Orphéon, ispirata ai jazz club degli anni Sessanta diffusi nel quartiere parigino di Saint Germain, un caldo elisir legnoso a base di bacca di ginepro, cedro, fava tonka e gelsomino.

Ultima fragranza proposta è quella di Comptoir Sud Pacifique, brand focalizzato dal 1974 sui viaggi e le materie prime e rare che si scoprono nella varie destinazioni visitate, siano esse varietà di fiori, resine e legni, frutti ed estratti green vegetali.

Fra queste acque di viaggio, Eaux de Voyage, alcune sono unisex come il profumo aromatico e legnoso Yucatán Secret, lanciato sul mercato nel 2021 e creato dal Naso profumiere Thomas Fontaine.

Le note di testa sono cocomero e bergamotto, il cuore del profumo sprigiona le essenze di lavanda e assenzio, mentre la base si compone di legno di cashmere, sandalo e ambra.

La nuova boutique Diptyque a Roma