I nuovi ambasciatori e imprenditori della bellezza

La personalità autentica, esuberante o misteriosa, è uno dei tratti principali con cui un marchio beauty di lusso sceglie il proprio testimonial o ambasciatore che deve rappresentare non solo la fragranza o il prodotto di cosmesi ma anche i valori e lo storytelling ad esso associato e le aspettative delle nuove generazioni di consumatori.

Fra le nuove apparizioni nel settore della bellezza, Whitney Peak, giovane attrice canadese di origini ugandesi, uno dei personaggi principali della serie Gossip Girl, è appena stata nominata nuova ambasciatrice di Chanel e volto della fragranza Coco Mademoiselle.

La sua personalità autentica e l’esuberanza, che le permette di presentarsi come chi vuole essere e di fare ciò che decide di fare, la candida ad odierna Gabrielle Chanel, ricordando la famosa ventenne che stava trasformando la narrazione dell’essere donna e stava diventando l’innovatrice e l’icona che avrebbe cambiato il mondo della moda e della bellezza alla sua epoca.

«Prendermi cura di me significa fare tutto ciò che mi stimola, tutto quello che mi fa tirare fuori la versione migliore, più autentica di me stessa» dichiara l’attrice. «Anche quando indosso un profumo, lo faccio per prendermi cura di me. Quando esco dalla doccia, applico la crema, l’olio e vaporizzo il profumo sul corpo, sui vestiti e sui capelli. Senza, mi sento incompleta».

Il profumo Coco Mademoiselle è intenso e delicato, giovane e audace, seducente senza essere provocante, imprevedibile e inaspettato, traducendo perfettamente in elisir quello che intendeva Olivier Polge, parfumeur créateur della Maison Chanel.

Una composizione costruita intorno alla freschezza degli agrumi e all’ondata sensuale di un patchouli epurato, con aromi boschivi, disponibile in diverse interpretazioni, tutte irresistibili, anche come olio corpo e profumo capelli.

Whitney Peak per Coco Mademoiselle

Lancôme riunisce le sue global ambassador per dare l’idea di una community internazionale che si ispira e si sostiene a vicenda. Julia Roberts, musa della fragranza La Vie est Belle incontra Amanda Seyfried, Isabella Rossellini, Lily Collins, Penelope Cruz, Zendaya Coleman nonché le ultime entrate a far parte dell’universo del marchio: Hoyeon e Aya Nakamura.



Fotografato dae filmate da, questo cast iconico di «attiviste della felicità» rappresenta il vibrante, emozionale e universale aroma che irradia proprio dal cuore del nuovo profumo La Vie est Belle Iris Absolu.

Penelope Cruz x Lancôme

È la stessa Maison Armani Beauty ad annunciare due nuove testimoni, Hanni – cantante, ballerina e membro del gruppo femminile sudcoreano NewJeans – per il make-up e l’attrice Sydney Sweeney, rapidamente affermata come una delle stelle nascenti di Hollywood, per la fragranza My Way e per la cosmesi del marchio.

«Hanni è un’artista giovanissima con una grande forza espressiva e una individualità accattivante e irresistibile. Ha personalità, e questo per me è il tratto distintivo più importante, sempre» afferma Giorgio Armani.

Hanni per Armani Beauty

«Di Sydney mi hanno subito colpito l’energia e la freschezza che si riflettono nel sorriso aperto e autentico. Ha determinazione e talento ed è, tra le giovani attrici, una delle più versatili e magnetiche. Tutto questo la rende perfetta incarnazione dello spirito di My Way: l’idea di una femminilità libera e allo stesso tempo profonda» conclude lo stilista.

Sydney Sweeney per Armani Beauty

All'attore britannico Joseph Quinn, il titolo di primo prescelto a livello mondiale a rappresentare la fragranza Gris Dior della Collection Privée Christian Dior, un artista definito dal fascino ipnotizzante e misterioso, incarnazione perfetta della trascrizione olfattiva della casa di Avenue Montaigne. Il protagonista della serie di successo Stranger Things diventa dunque simbolo del grigio couture, considerato la tonalità signature discreta ed elegante del Créateur Dior, tradotta in aroma floreale intensa e raffinata.

Joseph Quinn per Christian Dior

Il musicista A$AP Rocky e gli attori Julia Garner ed Elliot Page sono invece i nuovi volti di Gucci Guilty, emblematiche fragranze dedicate a valori come l’accettazione di sé, l’amicizia e l’amore, in svariate declinazioni, perché per ogni personalità corrisponde una variante speciale del profumo.

A$AP Rocky per Gucci Guilty

Da testimonial ad imprenditrice

La tendenza mondiale fra le star che ha generato un nuovo massiccio sbocco imprenditoriale nel settore della bellezza è quella di coloro che hanno fondato il proprio marchio di bellezza, mettendoci la propria firma ed immagine, il proprio credo e sostanze economiche.Fra i vip imprenditori di successo,ha creato Fenty Beauty «affinché le donne di tutto il mondo venissero incluse», focalizzando il suo messaggio estetico su una vasta gamma di toni della pelle difficili da abbinare, sviluppando formule che funzionano e individuano tonalità universali. «Con il makeup bisogna divertirsi. Non dovrebbe mai sembrare qualcosa di forzato né mai essere uguale. Bisogna sentirsi liberi di scegliere e di osare qualcosa di nuovo o di diverso», sostiene l’artista.

Il manifesto di R.e.m. creato da Ariana Grande mette in primo piano quegli strumenti di bellezza necessari a dare vita alla creatività illimitata per raggiungere quella sensazione di sentirsi incredibili: «Il trucco è così personale che desidero solo fornire strumenti che supportino e incoraggino le persone nella loro espressione di sé che non va mai data per scontata».



Uno dei debutti più attesi, JLo Beauty by Jennifer Lopez sviluppa prodotti per la cura della pelle che facciano sentire al meglio: “Il nostro slogan è una bellezza che non ha una data di scadenza. L'obiettivo è creare prodotti lussuosi ma accessibili, per permettere una routine quotidiana, con risultati sia immediati che a lungo termine, dimostrati clinicamente”. Ovviamente seducenti, luminosi, per un effetto ‘Glow’ alla JLo dalla testa ai piedi.

Altra cantante e attrice, Selena Gomez firma Rare Beauty, prodotti modulabili dal finish fresco per ogni occasione e pensati per sfatare il mito delle aspettative non realistiche imposte dalla società, impossibili da raggiungere.

Creata con la complicità di Alicia Keys e ispirata agli antichi rituali di bellezza, Keys Soulcare vuole dedicarsi a corpo, mente e spirito. Gli ingredienti potenti e ancestrali sono combinati con quelli moderni, come l'acido ialuronico, i ceramidi e il bakuchiol, per creare formule altamente efficaci e abbastanza delicate per soddisfare tutti i tipi di pelle.

Filosofie green ancora più estreme sono proposte dalla top model Elle Macpherson con gli elisir WelleCo, affidati ai poteri originari delle piante più resistenti e ricche di sostanze nutritive del mondo, potenziati da integratori mirati, per un completo nutrimento dall'interno e dall'esterno.

The Outset by Scarlett Johansson è un’altra linea skincare universale e accessibile, basata sui semi del fiore di Cassia, alternativa botanica all'acido ialuronico, che fornisce un'idratazione immediata e duratura per rimpolpare, levigare e nutrire, aumentando la luminosità dell’incarnato.

Credono nella scienza, l’etichetta Rhode di Hailey Baldwin Bieber che sfrutta ingredienti ad alte prestazioni per assicurare nel tempo una routine quotidiana alla barriera cutanea, e il marchio LolaVie creato da Jennifer Aniston, ossessionata dalle riviste mediche e dai progressi tecnologici sulle ultime innovazioni di bellezza e salute, una proposta per la cura dei capelli che ha l’idea di combinare il meglio fra scienza e natura.

Nel gruppo sta anche Haus Labs by Lady Gaga, marchio e collettivo di creativi, scienziati e innovatori, che guardano alla sperimentazione e alla innovazione, sicuri del fatto che non tutti gli ingredienti naturali sono buoni e non tutti gli ingredienti sintetici sono dannosi.

Hanno un seguito di followers di tutto rispetto anche i prodotti dal design industriale di Humanrace by Pharrell Williams, distillati per supportare buone abitudini che apportano benefici alla mente, al corpo e allo spirito; la cosmesi vegana e senza glutine di Kylie Jenner (Kylie Cosmetics); il guardaroba di bellezza couture Olivia Palermo Beauty dell’omonima trend setter e la collezione make-up Pleasing di Harry Styles, realizzata in collaborazione con il designer brasiliano Marco Ribeiro, che include un vasto assortimento di smalti, gloss, cipria pressata e pigmenti multiuso in crema, per uomini.