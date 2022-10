Le Domaine è innanzitutto la storia di una famiglia, quella dei Perrin, e di un territorio incredibilmente fertile fra le colline della Provenza ricco di vigneti.

L’attore Brad Pitt, proprietario dello Château Miraval, si è innamorato della bellezza di questi luoghi e del know how dei Perrin, coltivando le viti della tenuta e costruendo una forte amicizia.

La linea di bellezza Le Domaine, che si distingue per la cura della pelle, così come è stata messa quella per il territorio, si ispira alla natura e al vino, come racconta il divo.

«Vogliamo imitare i cicli organici della natura, la sua bellezza primordiale. Non ci sono rifiuti in natura. Tutto ciò che è rimasto o scartato diventa cibo per qualcos'altro. Questo sistema circolare esemplare è l'ispirazione per Le Domaine».

I prodotti skincare sono genderless, utilizzabili da uomini e donne senza distinzione, testati e messi alla prova nella loro efficacia da due illustri scienziati: il Dr. Pierre-Louis Teissedre e il Dr. Nicolas Lévy.

Il primo è uno specialista in viticultura e salute, che ha sviluppato GSM10, un ingrediente attivo che combatte energicamente l'ossidazione ed è derivato da vinacce d'uva riciclate; il secondo invece è a capo del dipartimento scientifico Malattie Rare di Marsiglia, dove ha studiato e identificato i meccanismi coinvolti nella progeria e nell'invecchiamento naturale della pelle, brevettando ProGr3, un principio attivo che riduce la proteina marcatrice dell’età.





Da questi due ingredienti brevettati è nata la linea Le Domaine dedicata al mantenimento della salute della pelle e al rallentamento o miglioramento del suo processo di invecchiamento.

I prodotti vegani contengono il 96% di ingredienti di derivazione naturale, con texture e profumazione leggere ed eleganti.

Nell’aroma di distinguono radice di iris e assoluta di fiori d'arancio, muschi e note legnose di cedro, legno di sandalo e benzoino.

Nella gamma, in vendita da questo mese presso i migliori rivenditori in Francia, Regno Unito, Italia, Germania, Svizzera, Benelux, Stati Uniti e disponibile online su le-domaine.com, ci sono quattro prodotti chiave.

The Fluid Cream, formulata con l’aggiunta di acqua d'uva lenitiva e idratante, si assorbe rapidamente lasciando la pelle immediatamente morbida e setosa, più soda, tonica e fresca, ristabilendo una carnagione uniforme. Questa crema fluida è studiata per essere applicata mattina e sera sulla pelle detersa di viso e collo.

Per una azione più efficace, prima del fluido si può applicare The Serum che ha una altissima concentrazione degli ingredienti brevettati di acqua d'uva, fiori di vite, un boost di acidi ialuronici per idratare e ridurre le rughe e dare un effetto antietà globale.

Ulteriormente arricchita con olio d'oliva, burro di karité e Andrographis paniculata (pianta ayurvedica nota per le sue proprietà rivitalizzanti), The Cream può essere usata quando si necessita di ritrovare una pelle morbida ed elastica, intensamente idratata, liscia e rimpolpata.

La beauty routine dovrà sempre cominciare con la preparazione della epidermide di collo e viso, pertanto il quarto prodotto, The Cleansing Emulsion, sarà utile come calmante e disintossicante di tutte le impurità. Gesto da ripetere mattina e sera con un massaggio a movimenti circolari, seguito dal risciacquo con acqua fresca.