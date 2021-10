Elixir Botanique, la bio-bellezza che piace a Federica Pellegrini

La campionessa del nuoto Azzurro e regina dell'elemento acqua, Federica Pellegrini, è la nuova ambassador per la linea Elixir Botanique di Yves Rocher.

«L'acqua è il mio habitat, la mia pace, la mia grinta, mentre dalla terra prendo la mia forza, la mia energia. Sono l'incontro di questi due mondi che mi hanno conquistata in questa linea naturale che ho provato ed è un cocktail perfetto per la salute della mia pelle. Il Siero Elixir Botanique è il mio preferito, ripara la cute stressata in maniera davvero unica, la fortifica, ossigena e idrata, rendendola pura e radiosa» dichiara entusiasta la Pellegrini.

La cosmesi a base vegetale fa ulteriori passi avanti e questo complesso unico di principi attivi speciali e indigeni, che sono stati brevettati, sono l'esempio perfetto di come l'incontro tra terra e mare della natura Bretone è in grado di stimolare tutti i sensi, rinvigorire la pelle, ossigenarla e fortificarla.

Philippe Msika, head of innovation-development dell'azienda, afferma: «La Natura è stata la base sulla quale è nato il brand e il nostro know how da botanici, coltivatori, produttori e rivenditori permette di conoscere perfettamente la biodiversità e gli ecosistemi. La Gacilly è diventata la terra delle nostre innovazioni scientifiche, sociali e artistiche, villaggio in cui Yves Rocher è nato ed ora è ora un esempio vivente di sviluppo sostenibile a servizio degli uomini insieme all'ecosistema che li circonda».

Un concetto di bellezza bio-ispirata all'uomo/natura e al particolare legame che li unisce e che porti una reazione positiva a lungo tempo sul corpo e sulla mente.

L'acqua oceanica della costa bretone offre microrganismi benefici responsabili di effetti fisiologici rigeneranti che riducono la risposta infiammatoria e prevengono malattie della pelle causate dallo stress. I ricercatori, unendo le conoscenze specifiche nella scienza vegetale e nella biotecnolgia marina hanno prodotto questa formula cosmetica 100% vegetale e di efficacia brevettata a base di due sostanze: Nasturzio e Microalga Tetraselmis.

L'estratto di Nasturzio, coltivato secondo i principi dell'agroecologia nei campi a La Gacilly, proviene dall'intelligente morfologia delle sue foglie tondeggianti che ottimizzano la fotosintesi e la produzione di ossigeno, coperte da una variegata rugosità e completamente impermeabili, utilizzano le gocce di pioggia per liberarsi della polvere e dai residui estranei, sviluppando una capacità costante di catturare la luce, essenziale per produrre ossigeno. Grazie a queste sue proprietà, l'applicazione in cosmesi permette di aumentare l'ossigenazione delle cellule della pelle rinvigorendola e rendendola luminosa.

La Microalga Tetraselmis coltivata al largo delle coste bretoni in fotobioreattori ha la qualità di depuratrice dell'aria con una fotosintesi particolarmente efficace che cattura la luce migliore e potenzia al massimo la produzione di energia.

Come pianta marina ha un alto potere detossinante, quindi adatta a combattere i fattori ambientali negativi causati dall'inquinamento e che accelerano l'invecchiamento cutaneo.

Questi due vegetali uniti insieme hanno permesso di dare vita a un'innovazione eccezionale vegetale utile da un lato per stimolare l'ossigenazione della pelle convogliando l'ossigeno e aumentando l'utilizzo di quest'ultimo da parte delle cellule, dall'altro di stimolare l'azione detossinante delle cellule stesse attivandone i meccanismi specifici.

La pelle, dopo poche applicazioni della linea in combinata fra i prodotti, fortifica e protegge la cute rendendola super luminosa.

Applicare il Siero Concentrato ossigenante per detossinare, ossigenare, idratare e fortificare la base. Proseguire con il Trattamento Rigenerante anti-inquinamento durante la giornata e terminare la sera, dopo la routine di detersione, con il Trattamento Sleeping Care e il Roll-on Occhi illuminante e anti-fatica.

Tutti i prodotti sono certificati provenienti da approvvigionamento responsabile e sostenibile che protegge la biodiversità della Bretagna.

Yves Rocher è anche membro dell'UEBT (Union for Ethical Bio Trade) dal 2020 ed è impegnato nell'utilizzo etico delle materie prime nel rispetto della natura e delle persone.